Появился детальный снимок места рождения новых звезд

Адаптивная оптика позволила сделать снимок западного участка туманности Киля, расположенного от Земли на расстоянии свыше 5 световых лет, с беспрецедентной детализацией. В этом сгустке пыли и газа активно формируются новые звезды.

Снимок опубликовала международная лаборатория Gemini. Туманность Киля наблюдается в южном полушарии Земли, а также в тропиках северного полушария. Ее размеры значительно превышают более изученную туманность Ориона, поэтому именно с ней ученые связывают большие надежды на новые данные о формировании звезд.

Изображение удалось получить с помощью 8,1-метрового телескопа Gemini South, расположенного в Чили. Адаптивная оптика позволила компенсировать эффекты турбулентности в земной атмосфере и сделать четкие снимки, сопоставимые по качеству с теми, что делает космический телескоп.

Ученые разглядели на фотографии ряд необычных структур в туманности. Например, серия параллельно расположенных "гребней", которые могут быть образованы мощным магнитным полем, идеально гладкие "волновые поверхности", а также фрагменты, отрываемые от основного облака сильным ветром. Снимок запечатлел также "струю" вещества, выброшенную из только что родившейся звезды.

Астрономы предполагают, что Солнце могло сформироваться в подобной среде. Они только начинают моделирование ситуаций, как массивные молодые звезды влияют друг на друга и на эволюцию планет.