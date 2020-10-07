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Рублев проиграл Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос" 07.10.2020
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07.10.2020 21:31
Рубрика: Спорт

Только учится побеждать

Рублев проиграл первый четвертьфинал "Ролан Гаррос" в карьере
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8281)
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает 12-е место в мировом рейтинге, не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В трех партиях он уступил шестой ракетке мира - греку Стефаносу Циципасу - 5:7, 2:6, 3:6.
Андрей Рублев очень близко подобрался к топ-10 рейтинга, но ему еще предстоит как следует поработать над собой. Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Андрей Рублев очень близко подобрался к топ-10 рейтинга, но ему еще предстоит как следует поработать над собой. Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Андрей Рублев очень близко подобрался к топ-10 рейтинга, но ему еще предстоит как следует поработать над собой. Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Сетка "Ролан Гаррос" свела Рублева и Циципаса в четвертьфинале после того, как в конце сентября они столкнулись в финале грунтового турнира в Гамбурге. Тогда грек тоже мог победить, но Андрей отыгрался со счета 3:5 по ходу решающего третьего сета, взял четыре гейма подряд и титул (6:4, 3:6, 7:5).

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В Париже Циципас уже не упустил своего. Он действовал лучше и вариативнее. Ставка Рублева на мощь на этот раз не сыграла.

Интересно, что перед этим четвертьфиналом тренер российского спортсмена испанец Фернандо Висенте в беседе с пресс-службой ATP поведал обо всех слабостях своего подопечного и ошибках, уже допущенных на кортах в Париже. Но, оказывается, такая откровенность - часть подхода в работе с Рублевым, этим "типичным русским", который будет сто раз тебе противоречить и только на сто первый раз согласится, что ты был прав.

- Мне говорят, что Андрей играет невероятно. Спасибо, но они забывают, что в первом круге он проиграл два сета и уступал в третьем со счетом 2:5. К тому же вел он себя на корте не очень профессионально. Если бы Куэрри довел дело до конца, мы бы поехали домой. В матче четвертого круга против Фучовича он тоже отдал стартовый сет и проигрывал 1:4 во втором. Он был так несобран, что несколько раз путался и брал чужое полотенце, - поделился своими наблюдениями Висенте. - Мне говорят, что Андрей сейчас как никогда близок к десятке лучших игроков мира. Все благодаря желанию и настрою. Он хочет побеждать. Нужно очень много работать.

Главным образом - над моральной устойчивостью. Несмотря на это, психолог с Андреем не работает. Висенте считает, что сам знает, как помочь Рублеву.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
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- Бывают матчи, когда Андрей играет не для того, чтобы победить, а для того, чтобы не потерпеть поражение. Но мы разговариваем каждый день. И он знает о своих ошибках, - отмечает тренер. - Андрей хочет быть лучшим, но не справляется с давлением, особенно во время сложных матчей. Когда он сможет это преодолеть, ему станет намного легче. А вот соперником он станет более опасным.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Буста, который завершился после подписания этого номера "РГ" в печать. Участники второго полуфинала уже известны. Это 12-кратный чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Диего Шварцман.

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