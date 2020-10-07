Сирийские военные отражают атаку террористов в провинции Хама

В окрестностях города Сальмия (восток провинции Хама) подразделения сирийской армии ведут бои с бандами террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Такую информацию распространил телеканал Alikhbaria, отмечая что боевики атаковали позиции правительственных сил рядом с поселками Эль-Фасида и Тувейнан. О потерях сторон пока информации нет.

Ранее, в конце сентября, в этом районе террористы расправились с группой мирных жителей, которые не позволили им захватить стадо овец. Были убиты девять человек, остальных взяли в заложники и увели вглубь пустыни, где находятся базы ДАИШ, пишет ТАСС.

За последние два месяца боевики участили вылазки и атаки на востоке Хамы, а также в соседней провинции Ракка. Они минируют дороги и устраивают засады на пути движения военно-транспортных колонн к югу от Евфрата. Погибли уже 48 сирийских военных.