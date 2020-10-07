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07.10.2020 09:20
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение за разглашение коммерческой тайны

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения гражданину, задержанному по уголовному делу о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Фото: Александр Корольков
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О существовании такого дела и о задержании СК объявил накануне, но в этом сообщении не назвал, ни имени человека, ни организации, которую это касалось.

Сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ", следующее:

- В рамках расследования уголовного дела о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора - главному инженеру АО "Транснефть-Диаскан" Сергею Зубину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 Уголовного кодекса РФ - "незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности".

Петренко говорит, что по их версии, в период работы в АО "Транснефть-Диаскан" Зубин незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Причем, сделал это без согласия собственника.

По оценке специалистов, затраты на эти разработки составили больше 2 миллиардов рублей.

В июле 2019 года Зубин уволился с работы, после чего в 2020 году предложил знакомому предпринимателю приобрести часть этих материалов за 400 миллионов рублей.

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По словам представителя следственного ведомства, противоправные действия Зубина были выявлены и пресечены Следственным комитетом совместно с управлением "П" Службы экономической безопасности ФСБ. Зубин был задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее.

В СК утверждают, что обвиняемый вину уже признал и раскаялся.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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