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07.10.2020 23:52
Рубрика: Экономика

Социально-ориентированные НКО объединят в единый реестр

Текст: Елена Манукиян

В России создадут единый реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, соответствующий проект постановления в среду, 7 октября, внесен в правительство. Согласно документу, в реестр войдут более 40 тысяч НКО, это - получатели президентских грантов, региональных и муниципальных субсидий, исполнители общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные организации, которые сдавали отчеты в минюст за последние два года, а также образовательные и религиозные НКО. Через 30 дней после его опубликования автоматически утратят силу два предыдущих реестра, в которые вошли некоммерческие организации, пострадавшие из-за коронавируса.

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"Дело в том, что единый реестр объединит НКО и СОНКО из реестров, принятых ранее, к тому же он будет направлен на поддержку некоммерческого сектора в долгосрочной перспективе, а не только в период пандемии", - сообщила "РГ" заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

"Мы согласны с Минэкономразвития, что в единый реестр должны войти те НКО, которые сейчас включены в два реестра, то есть - те категории, которые были определены для включения в них, нужно сохранить", - сказала председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. А советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов считает, что реестр "упорядочит разрозненную информацию о некоммерческом секторе". "Сразу станет понятно: вот эти организации, у них есть определенный знак качества в виде взаимоотношений с государством, можно изучать, что они для государства делали, насколько хорошо и своевременно отчитываются о своей работе. Ну, и соответственно, на какие льготы можно рассчитывать бизнесу, помогая этим НКО", - отметил он.

Предполагается, что единый реестр упростит предоставление мер господдержки некоммерческому сектору. А компании, которые будут переводить в адрес НКО пожертвования, смогут воспользоваться правом на налоговый вычет.

"Единый реестр НКО - это ещё одна возможность для некоммерческого сектора быть прозрачнее. А то, что работа по его созданию велась Министерством экономического развития совместно с представителями НКО, даёт уверенность, что реестр создан всерьёз и надолго. Это не временная поддержка со стороны государства, и это очень для нас всех важно", - подчеркнула директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Некоммерческие организации в России

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