В Греции ультраправую партию "Золотая заря" признали преступной организацией

В Греции после пятилетнего судебного процесса вынесено резонансное решение о признании ультраправой политической партии "Золотая заря" в качестве преступной организации. Как сообщает газета Kathimerini, почти все руководство этой политсилы, включая ее председателя Никоса Михалолиакоса и нескольких бывших депутатов парламента Греции, сегодня было признано виновными в "управлении криминальной группировкой".

Согласно постановлению суда в Афинах, семи из восемнадцати бывших парламентариев "Золотой зари" грозит тюремный срок от 5 до 15 лет тюрьмы, а остальным - до 10 лет заключения. Оглашения приговора на улице дожидалась толпа из порядка 15 тысяч человек. Вынесенный вердикт митингующие встретили громкими криками одобрения и аплодисментами. Сразу после этого в районе суда начались столкновения - группа молодежи из левацких организаций стала забрасывать полицейских камнями и "коктейлями Молотова", а в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, что зарегистрированная еще в 1993 году в Греции ультраправая политическая сила пользовалась весомой поддержкой со стороны местных избирателей. Тенденция на резкое усиление электоральных позиций "Золотой зари" наметилась в годы экономического кризиса в Греции. Так, на выборах в Европейский парламент в 2014 году партия получила 9,38% голосов и 3 места из 21, отведённых для греческих евродепутатов. Наиболее отчетливо рост популярности "Золотой зари" проявился в ходе выборов в национальный парламент осенью 2015 года. Тогда этой политсиле удалось заручиться рекордными в своей истории 7% процентами голосов избирателей и финишировать на третьей позиции, пропустив вперед лишь леворадикальную партию "СИРИЗА" и правоцентристскую "Новую демократию". Разразившийся в ЕС миграционный кризис лишь придал греческим ультраправым, жестко выступающим за запрет нелегальной миграции, дополнительную популярность в народе.

В январе 2018 года партия стала объектом жесткого прессинга со стороны американских IT-компаний. В частности, был заблокирован аккаунт греческих ультраправых в Twitter. Формальной причиной произошедшего стала политика американской компании по борьбе с проявлениями ксенофобии и национальной нетерпимости. Страницы "Золотой Зари" также были удалены в Facebook и Instagram.

Как сообщает телеканал "Россия 1", ранее МИД РФ отнес партию к "организациям, исповедующим идеи неонацизма, расовой и национальной исключительности".

Действительно, символика и атрибутика "Золотой Зари" откровенно напоминала фашистские знаки. Сходству с нацистами способствовала и манера "патриотически настроенных" активистов носить черную военизированную униформу и устраивать факельные шествия. А доказанное участие членов ультраправой партии в массовых избиениях мигрантов и даже убийстве в 2013 году греческого музыканта-антифашиста Павлоса Фиссоса стали предметом длительного расследования, которое и завершилось сегодняшним приговором. Он, по данным греческих СМИ, стал знаковым, так как впервые в истории современной Европы политическая партия официально признана преступной организацией.