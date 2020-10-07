Несмотря на лето, гостиничные номера оставались пустыми. По оценкам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, в нынешнем году турпоток в столицу вдвое ниже прошлогоднего, когда Москва побила рекорд туристической привлекательности и ее посетили свыше 25 миллионов человек.
По оценкам городских властей, общее количество туристов за год могло спокойно превысить и 40 миллионов, если считать и тех, кто приезжает на экскурсию на день. Такая внушительная планка могла быть вполне достигнута уже в этом году, если бы на мир не обрушился ковид. "Если в начале года мы ожидали рост общего турпотока до 25 миллионов человек за год, то, по разным оценкам, падение въездного турпотока составило до 70 процентов", - рассказала партнер консалтинговой компании Ernst & Young Ольга Архангельская.
Но окончательный размер потерь туротрасль сможет оценить только в декабре, а восстановление до уровня 2019 года эксперты ожидают не раньше 2023-го. Большую роль в этом должна сыграть возможность получения электронных виз, которая появится с 1 января 2021 года. И, конечно, надежда на российских туристов, которые уже показали свою заинтересованность в столице - число гостей из регионов увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
По словам зампредседателя комитета по туризму столицы Татьяны Шаршавицкой, Москва приняла 1,5 миллиона туристов с середины июня по август. Больше всего приезжих из Центрального федерального округа. Увидит ли столица еще туристов до конца года? Однозначно да. Для россиян Москва - одно из популярных направлений на новогодние праздники, говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip. По данным на 5 октября, в Москву уже забронировано почти 30% всех билетов с вылетом в период с 28 декабря по 10 января. "Это такой же показатель, как и прошлом году", - сказал Теплов.