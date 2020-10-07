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07.10.2020 22:16
Рубрика: Экономика

Гости на дистанции

Внутренний туризм переживает настоящий бум
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8281)
Столица потеряла почти половину туристов - из ожидаемых до пандемии 25 миллионов она недосчиталась уже 13,5 миллиона путешественников. Больше всего от коронавируса пострадал международный туризм - его пандемия повалила во всем мире. Но даже без толп иностранных туристов на улицах города экскурсионные маршруты не пустуют, исторические места столицы активно узнают россияне.

Несмотря на лето, гостиничные номера оставались пустыми. По оценкам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, в нынешнем году турпоток в столицу вдвое ниже прошлогоднего, когда Москва побила рекорд туристической привлекательности и ее посетили свыше 25 миллионов человек.

Фото: iStock
Туризм для Москвы, как статья дохода

По оценкам городских властей, общее количество туристов за год могло спокойно превысить и 40 миллионов, если считать и тех, кто приезжает на экскурсию на день. Такая внушительная планка могла быть вполне достигнута уже в этом году, если бы на мир не обрушился ковид. "Если в начале года мы ожидали рост общего турпотока до 25 миллионов человек за год, то, по разным оценкам, падение въездного турпотока составило до 70 процентов", - рассказала партнер консалтинговой компании Ernst & Young Ольга Архангельская.

Но окончательный размер потерь туротрасль сможет оценить только в декабре, а восстановление до уровня 2019 года эксперты ожидают не раньше 2023-го. Большую роль в этом должна сыграть возможность получения электронных виз, которая появится с 1 января 2021 года. И, конечно, надежда на российских туристов, которые уже показали свою заинтересованность в столице - число гостей из регионов увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Турпоток из регионов в Москву вырос в этом году на 20 процентов

По словам зампредседателя комитета по туризму столицы Татьяны Шаршавицкой, Москва приняла 1,5 миллиона туристов с середины июня по август. Больше всего приезжих из Центрального федерального округа. Увидит ли столица еще туристов до конца года? Однозначно да. Для россиян Москва - одно из популярных направлений на новогодние праздники, говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip. По данным на 5 октября, в Москву уже забронировано почти 30% всех билетов с вылетом в период с 28 декабря по 10 января. "Это такой же показатель, как и прошлом году", - сказал Теплов.

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