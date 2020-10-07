В Берлине введут комендантский час

Столица Германии, которая всегда славилась бурной ночной жизнью, распрощается с вечеринками как минимум до 31 октября. После того как Институт Коха включил в "красный" список пять берлинских районов, в том числе правительственный квартал Берлин-Митте, сенат принял решение ввести комендантский час по всему городу. Он начнет действовать с полуночи субботы, 10 октября. Власти назвали эти меры "принуждением к отдыху".

Согласно новым ограничениям, с 11 вечера до 6 утра в Берлине будут закрываться все рестораны, пабы и другие заведения, где продают алкоголь, который в ночное время попадает под запрет. За нарушение предписаний юридическим лицам грозит административный штраф от 5000 евро, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В случае рецидивов или попыток работать подпольно их могут вообще закрыть. Так что привычная картина - столпотворения у входа в пивнушки и клубы на тесных улочках - станет уже невозможной. На открытом воздухе отныне разрешат собираться компаниям максимум по пять человек или в пределах двух "домохозяйств". На частных вечеринках в закрытых помещениях допускается не более десяти гостей. Даже столичная туристическая палата на время прекратит рекламировать Берлин для путешественников из других регионов ФРГ или иностранцев.

Ранее на местных политиков обрушился поток обвинений в том, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. "Никто не носит маски, не соблюдает дистанцию. После одной свадьбы - десятки новых зараженных", - сетовала ранее Berliner Zeitung. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан прямо призвал берлинцев подтянуть дисциплину. Даже премьер Баварии Маркус Зедер, который слывет активным борцом с "короной", не отказал себе в удовольствии заметить из далекого Мюнхена, что ситуация с пандемией в столичном регионе "балансирует на грани".

Такие же меры приняли власти деловой столицы Германии - Франкфурта-на-Майне, где показатели заболеваемости ковидом подобрались к критической отметке (50 инфицированных на 100 тысяч жителей за 7 дней). Там комендантский час вводится пока до 18 октября. В вечерние часы в городе будет действовать тотальный "сухой закон" - никакого распития горячительных напитков на улицах, площадях, в парках. Патрули уже готовятся разгонять компании праздных граждан на набережной, где любят расслабиться местные жители и туристы.

В Бельгии с пятницы также вводится комендантский час. Об этом объявил новый премьер королевства Александер Де Кроо. Ранее питейные заведения в стране закрывались с часа ночи, теперь - с 23.00. В Брюсселе все кафе и бары и вовсе уйдут на карантин на целый месяц. Правда, рестораны продолжат работать, но с соблюдением строгих ограничений.