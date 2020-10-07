Всех переболевших COVID-19, а также тех, кому сделают прививку, занесут в единый регистр. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Это нужно, чтобы собрать базу данных о том, как формируется коллективный иммунитет к коронавирусу, и понимать, как развивается эпидситуация в стране.

На регистр "замкнуты" и электронные дневники здоровья - их сейчас ведут участники клинических испытаний вакцины. Все добровольцы после прививки заносят данные о своем самочувствии в такой дневник через портал госуслуг или специальное приложение на мобильном телефоне.

Массовая вакцинация против COVID-19 начнется после окончания клинических исследований. Но готовиться к ее проведению нужно уже сейчас. Ведь дело не только в том, чтобы у нас была доступная, эффективная и безопасная вакцина, а еще лучше - несколько вакцин. Не менее важно, чтобы люди не сомневались, что вакцинация необходима, и были готовы сделать прививку.

Вообще-то особого выбора у нас нет. Сейчас, когда идет новый подъем заболеваемости, стало окончательно ясно: новый вирус "прижился" среди людей и останется с нами надолго, если не навсегда. Держать его под контролем можно либо по максимуму разобщая людей, либо формируя общий, как говорят эпидемиологи, популяционный иммунитет. Повторного локдауна никто не хочет, тем более справиться с эпидемией он не помог. Поэтому ставка на второй путь: когда иммунитет будет у 70-80% населения - передача вируса от человека к человеку замедлится.

"Нам нужно менять культуру вакцинопрофилактики, - считает глава платформы "Эффективное здравоохранение" Александр Плакида. - Сегодня человек живет вдвое дольше, чем два века назад. Вакцинация - великое достижение медицины, именно она позволила кардинально уменьшить детскую смертность. Но сейчас остро стоит вопрос и о прививках для взрослых".

Вакцинация необходима. Во многих случаях хронические больные умирают от присоединения инфекционных болезней

С детской вакцинацией ситуация в нашей стране довольно благополучная - прививки по Национальному календарю получают до 95% детей первых лет жизни. Именно это помогает, например, избежать у нас эпидемии кори, в то время как в Европе заболеваемость растет.

Эксперты говорят о необходимости расширения российского нацкалендаря и включения в него вакцинных программ для взрослого населения.

"Главная цель, которая стоит сегодня перед нашей службой здравоохранения, - увеличение продолжительности жизни, - говорит глава Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. - При этом выполнить эту задачу невозможно без вакцинальных программ, в том числе и для взрослых. Сколько бы денег мы ни вкладывали в лечение сердечно-сосудистых, онкозаболеваний - этого недостаточно. Потому что в большинстве случаев хронические больные умирают от присоединения инфекций".

Это подтвердила и эпидемия коронавируса: она наиболее опасна для больных ожирением и диабетом, болезнями сердца, сосудов, органов дыхания. Не случайно в нынешнем сложном из-за "короны" эпидсезоне врачи рекомендуют сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококка, из-за которого развиваются тяжелые пневмонии.

Но заставлять прививаться - невозможно. Принцип добровольности зафиксирован в наших законах, подчеркивают эксперты. Значит, надо информировать и убеждать людей.

"В соцсетях много непроверенной негативной информации о вакцинации и осложнениях, - говорит член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. - Нельзя проиграть эту информационную войну. Только активно работая в части открытости, мы сумеем обосновать необходимость расширения календаря прививок и выделять для этого бюджет. Доверие граждан - ключевой момент".

Одна из задач - работа с медиками. "Если инфекционисты и педиатры хорошо разбираются в вопросах вакцинации и не сомневаются в ее эффективности, то врачи других профессий не обладают достаточными знаниями и не могут донести правильную позицию до своих пациентов", - говорит Лейла Намазова-Баранова. Поэтому начинать нужно с врачей - ведь именно им люди доверяют в первую очередь.

Вакцинацию от COVID-19 будут проводить бесплатно. А в будущем эта прививка войдет и в Национальный календарь вместе с другими, не менее важными.

Компетентно

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист- инфекционист Минздрава России:

По поручению президента минздрав с другими ключевыми ведомствами разработал Стратегию по развитию иммунопрофилактики до 2035 года. Проект постановления о принятии стратегии был внесен в правительство в конце прошлого года, как раз накануне эпидемии, и сейчас находится на рассмотрении.

Стратегия предполагает дальнейшее развитие Национального календаря прививок в соответствии с эпидпоказаниями. В планах введение вакцинации против гемофильной инфекции - всего населения, а не только групп риска. Мы планируем к внедрению инактивированную полиомиелитную вакцину. Актуально проведение прививок против ротовирусной инфекции, вируса папилломы человека, менингококка. Важно переходить на четырехвалентную вакцину против гриппа. Необходимо подумать о ревакцинации взрослого населения против коклюша. Еще одна важная задача - максимально широкое применение комбинированных вакцин - это поможет снизить нагрузку при проведении вакцинации.

Наконец, проведение широкой вакцинации против коронавирусной инфекции - это сейчас одна из важнейших задач. Я уверен, что эта прививка станет компонентом Нацкалендаря.

Александр Горелов, замдиректора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН:

Нам нужен Национальный календарь для взрослых. Да, прививки для детей крайне важны, потому что главная причина летальности в первые пять лет жизни - это инфекции. Но не надо забывать и о других возрастах. Общеизвестно: многие инфекции во взрослом возрасте переносятся намного тяжелее. Более того, некоторые инфекции, от которых мы защищаем в детском возрасте, нуждаются в ревакцинации - например, титр защитных антител от коклюша заметно падает уже через год после прививки.

Важная задача также - мониторинг поствакцинального иммунитета. Сейчас в ситуации с COVID-19 мы как раз проводим такое исследование. Это крайне важно, а современные средства диагностики, разработанные нашими учеными тест-системы позволяют проводить такой мониторинг очень эффективно. Применять такие системы можно быстро и просто - даже на любой станции метро это можно сделать.

Лейла Намазова-Баранова, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России, академик РАН:

Есть три категории пациентов: большинство доверяют врачу и знают - без вакцинации в современном мире обойтись невозможно; небольшая группа - это явные противники вакцинации, так называемые "антипрививочники", их немного, но это самая трудно поддающаяся логике и здравому смыслу группа. Наконец, большая прослойка сомневающихся - вот с ними нужно работать, поскольку какое решение примут они - это зависит от получаемой ими информации. Важно, чтобы информация была максимально открытой. Важно правильно объяснять поствакцинальные риски, они есть, и замалчивать это не надо. Вы пробуете новый продукт, приехав в другую страну, у вас всегда есть риск получить аллергическую реакцию. При приеме лекарств - любых - то же самое. Вакцина - серьезный иммунобиологический препарат, и риск нежелательных реакций после прививки не исключен. Но соотношение пользы и риска - однозначно за вакцинацию.