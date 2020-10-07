По данным глобального отчета Digital 2020, количество пользователей интернета достигло отметки в 4,5 млрд человек, из них 3,8 млрд - пользователи соцсетей.

В России соцсетями пользуется примерно половина населения страны. Одни пользователи зарабатывают на своем контенте, для других это лишь приятное, хотя и затратное по времени хобби. Научить всех желающих получать прибыль от сетевого дневника и выдать госдиплом обещают в открывающейся первой в стране "Академии блогеров". Создали ее в рамках дополнительного образования в Московском энергетическом университете. Кто и чему там будет учить, рассказали "РГ" организаторы новинки.

Из болтовни в науку

Блогер - человек, который создает ресурс с текстами или картинками, видео. Основная его задача - заинтересовать аудиторию за счет регулярных публикаций, получая за это материальные блага, славу или и то и другое. По результатам исследования аналитического сервиса ADinBlog за 2019 год, только на страницах российских инстаграм-блогеров было зафиксировано 823 тыс. рекламных постов на общую сумму порядка 12 млрд рублей. Для тех, кто только завел блог, есть немало мастер-классов и семинаров. Но идут они пару часов, в ходе которых рассказывают об успешных кейсах и советуют популярные направления: ЗОЖ, психология, кулинария... "Академия блогеров", открывающаяся при МЭИ, подошла к обучению основательно. И это не случайно, так как открывается проект в рамках дополнительного образования, а значит, студенты должны уже иметь корочку об окончании вуза. Обучать хитростям блогинга здесь будут сотрудники МЭИ, некоторые со стажем преподавания 20 лет. "Неважно, что блогосфера не так давно появилась. Дополнительные знания помогают, - рассказывает "РГ" гендиректор "Академии" Георгий Балоянц. - Кроме базовых дисциплин обучим самопрезентации, а также работать во фрилансе, зарабатывать, даже будучи небольшим локальным блогером".

Готовить из слушателей будут блогеров по самым разным направлениям: от блогера-политика до повара-любителя, от блогера-красавицы до ЗОЖ и танцоров... Но это, как говорят преподаватели, будет уже специализация на выбор студента. А вот базовые знания дадут всем одинаковые.

Расширяем кругозор

Пока сформирован первый блок обучения продолжительностью три месяца. Слушателей разобьют на группы по 10-15 человек. Лекции, практические занятия и семинары будут идти по три часа трижды в неделю. Не знаю, научатся ли будущие профессионалы продавать свой контент, но кругозор у них может расшириться. Ведь обучать будут всему: русскому языку, юриспруденции, праву, бухучету, ораторскому и актерскому мастерству, монтажу, работе с программами по редактуре фото- и видеоматериалов, информационной безопасности, маркетингу, философии и другому. Будут и домашние задания. Например, снять 15-секундный зачетный ролик, написать рекламное сочинение и т. д.

Учебники напишут сами

Как рассказал один из будущих преподавателей академии (пока только штатный преподаватель МЭИ) Дмитрий Круглых, среди его студентов популярны смешные ролики на платформе "ТикТока". А сам он ведет на этом же сервисе обучение японскому языку. Его страница не смешная, но подписчиков хватает. "Японский преподавать не буду, у меня курс в академии по деловым коммуникациям. Учебников по блогосфере нет, но есть материалы по маркетингу, собственный опыт. Я разработал свой курс лекций", - делится Дмитрий Круглых. К слову, желающих освоить новою профессию набралось уже более двух сотен человек, основной возраст - от 24 до 45 лет. Есть среди них и студенты энергетического вуза, и даже пенсионеры. Например, одна из будущих студенток - 65-летняя москвичка Людмила Шубина, начала вести блог про дачные посадки.

Профессия есть, стандарта нет

По окончании каждого блока студентам будут выдавать сертификат МЭИ. Всего предполагается четыре блока, после их успешного окончания выдадут госдиплом. Вот только какая профессия в нем будет будет обозначена, организаторы не знают.

"Специальности блогер официально нет, - рассказал "РГ" член ученого совета НИУ "МЭИ" Алексей Родин. - Готовим предложение сделать стандарты профессии. Год пролетит - профессия появится, если не самостоятельная, то в рамках существующих СМИ и рекламы".

Кстати

Кружок юного блогера

"Академия" подготовила и детский вариант обучения, занятия будут доступны для детей с 7 до 18 лет. Заниматься будут дважды в неделю по часу. По окончании курса выпускники получат сертификат "Академии". Запустить детский вариант хотят до конца года.

Конкретно

Цена вопроса

Обучение в "Академии" платное:

7 тыс. р. в месяц для взрослых

5 тыс. р. в месяц для детей

Мнения

Сия, блогер, участник самого большого дома блогеров в России:

- У меня более 82 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Думаю, что открытие "Академии" будет полезно новичкам. Да и мы сможем почерпнуть что-то важное. Хотя, могу сказать, что блог для меня - это тяжелая, но приятная работа: каждый день учусь, разбирая ошибки. Ведь для успеха блогеру нужно быть ярким, харизматичным и целеустремленным человеком. Боюсь, что этому никакие учителя не научат.

Ева Куренная, первый секретарь Московского регионального отделения Союза журналистов России:

- "Академия блогеров" - первая попытка систематизировать блоги в социальных сетях, поднять качество и планку российского контента. Более того, попытаться сделать новую генерацию блогеров. Не знаю, насколько результат будет успешным, но задумка амбициозная. Мы со своей стороны поддерживаем это начинание.