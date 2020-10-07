В России издан справочник по группировкам сирийской оппозиции

В России опубликована уникальная книга - справочник по многочисленным оппозиционным, экстремистским и террористическим группировкам в Сирии. Характеристики этих группировок, которые зачастую меняют название и переходят на сторону вчерашнего противника, представляют затруднение даже для специалистов, занимающихся Ближним Востоком. Книга "Метаморфозы сирийской оппозиции" должна помочь всем, кто интересуется данным вопросом, разобраться в том, что происходит с оппозиционными Дамаску движениями в Сирии.

Книга тем более важна, что сирийский конфликт не ограничивается границами самой Сирии, а оказывает влияние на положение дел на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе, Центральной и Южной Азии и даже частично в Юго-Восточной Азии.

Как рассказал "РГ" Кирилл Семёнов, один из авторов книги, идея написать ее возникла в 2017 году, когда у авторов собрался достаточный массив интервью и исследований, которые они в том числе провели в ходе посещений объятой войной Сирии, где были встречи с различными деятелями так называемой "внутренней оппозиции", или во время участия в различных мероприятиях с представителями сирийской зарубежной оппозиции. Все они вошли в эту книгу.

Книга может рассматриваться и в качестве пособия по истории гражданской войны в Сирии с описанием всех крупных и не очень военных операций, отмечает Семёнов. Но подается эта информация, конечно, через призму участия оппозиции в этих событиях, поэтому много внимания уделяется именно противоречиям в рядах самой вооруженной оппозиции и отношениям между ее представителями.

Также в книгу были включены сведения и о террористических группировках, таких как "Джабхат ан-Нусра", "Хаят Тахрир аш-Шам" и "Исламское государство" (все они запрещены в РФ). Эти группировки авторы книги к оппозиции не относят, но отмечают, что они тем не менее сыграли важную роль в ее судьбе.

В книге, кроме интервью с представителями оппозиции и исследований самих авторов, был также использован весь имеющийся корпус научной литературы как на русском, так и на арабском и английских языках на тему сирийской оппозиции и гражданской войны в Сирии. Авторы не обошли вниманием и публикации в СМИ, которые наиболее ярко отражали ситуацию на тот или иной момент времени. В России это, скорее всего, первая книга, посвященная феномену сирийской оппозиции, с ее полной картиной от появления до упадка.

"Мы попытались раскрыть это с разных сторон, как через интервью самих оппозиционеров, через описание хода военного конфликта, как он сказывался на положении оппозиции, так и приводя описание наиболее типичных для того или иного спектра оппозиции группировок, - приводить их все, а их было, наверное, более сотни, было бы вряд ли целесообразно, - сказал "РГ" Кирилл Семёнов. - Также и западные издания в большей мере были посвящены событиям гражданской войны в Сирии в целом, а в иных делался акцент на тот или иной сегмент оппозиции. При этом просматривалась заинтересованность в описании деятельности именно террористических группировок, а тот спектр оппозиции, который принято считать умеренным, не получал должного освещения. Тем более это касается так называемой внутренней оппозиции или же "конструктивной" (с точки зрения президента Асада) оппозиции, тему которых мы также постарались раскрыть в полном объеме".