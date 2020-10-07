В России построят больше 100 новых больниц и полтысячи поликлиник

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в России построят 24 районных и 87 центральных районных больниц, 386 поликлиник, 136 поликлинических подразделений, 303 офисов врачей общей практики, 1071 врачебную амбулаторию, 5887 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Игорь Каргаманян в среду, 7 октября.

Он напомнил, что программа запускается с 1 января 2021 года. На ее реализацию до 2024 года из федерального бюджета выделено 500 млрд рублей, 90 млрд из этих средств запланированы на следующий год. Программа также включает капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения, дооснащение их медицинским оборудованием, приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий для доставки пациентов из отдаленных районов и выездов врачей, решение кадровых проблем в поликлиниках.

Начаться программа должна была 1 июля в этом году, однако из-за пандемии сроки ее реализации перенесли на полгода. Планируется, что модернизация первичного звена здравоохранения поможет решить наиболее острые проблемы в сфере бюджетной медицины. В числе ее принципов определены доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, приоритет интересов пациента, соблюдение его прав и обеспечение госгарантий, приоритет профилактики заболеваний, ответственность органов и должностных лиц за обеспечение прав пациентов.