В России издана четырехтомная история Китая

В России увидел свет четырехтомный труд "История китайской цивилизации", рассказывающий об истории Китая от неолита до создания Китайской республики в 1912 году, написанный учеными из Пекинского университета.

Для этой работы директор Института изучения китайской цивилизации Пекинского университета, выдающийся исследователь классической китайской филологии профессор Юань Синпэй собрал коллектив ученых гуманитарных факультетов университета, сообщает Международная издательская компания "Шанс", выпустившая четырехтомник в России. Работа над коллективным трудом началась в конце 1999 года и продолжалась в течение пяти лет. В редколлегию были включены выдающиеся исследователи, представлявшие главные силы в своих областях гуманитарных наук.

"Авторы рассматривают цивилизацию как совокупность результатов материально-технического прогресса, достижений исторического процесса и духовной культуры, - сказано в аннотации к изданию. - Китайская цивилизация в трех своих составляющих - материальной, исторической и духовной, показана на протяжении непрерывной пятитысячелетней истории, от глубокой древности до конца правления империи Цин в 1911 году".

"История китайской цивилизации" несколько раз переиздавалась в КНР. В 2012 году вышел перевод на английский язык, затем появились переводы на японский и корейский, в настоящее время готовятся, венгерский, сербский и белорусский переводы.

Минобразования КНР рекомендовало четырехтомник в качестве основного учебного пособия для студентов китайских вузов гуманитарного профиля.

Первый том "Истории китайской цивилизации" посвящен времени до образования империи Цинь (периоды неолита, бронзы и раннего железа, эпохи Ся, Шан и Чжоу). Он основан на изучении и сопоставлении письменных (в том числе недавно найденных) и археологических источников.

Второй том охватывает несколько важнейших исторических периодов: создание первой в истории страны империи Цинь, эпоху правления династии Хань, а также периоды Троецарствия, Цзинь, Южных и Северных династий.

Третий том "Истории китайской цивилизации" посвящен империям Суй и Тан, при которых было восстановлено культурно-политическое единство страны, династии Сун, пытавшейся отстоять имперское величие в борьбе с государствами киданей, чжурчжэней и тангутов, а также - периоду монгольской династии Юань и первому периоду правления династии Мин после свержения монгольского владычества.

Четвертый том рассказывает о заключительном периоде истории династии Мин, когда Китай стал проводить политику изоляции, охватывает весь период правления маньчжурской династии Цин, закончившийся свержением монархии и провозглашением Китайской республики.