Великобритания окажет Украине финансовую помощь

Великобритания намерена помочь Украине выделив пять миллионов фунтов стерлингов. Об этом будет объявлено во время двухдневного визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 7-8 октября, сообщили в МИД Соединенного Королевства.

Эти деньги выделяются в качестве гуманитарной помощи "на поддержку общин на востоке Украины, затронутых конфликтом и пандемией коронавируса", - цитирует РИА Новости сообщение. Великобритания также направит 600 тысяч фунтов стерлингов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины.

Известно, что во время визита Зеленский проведет переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, лидеры подпишут соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. В планах также прием в Букингемском дворце.