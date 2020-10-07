Вкладчики Сбербанка забрали 442 миллионов долларов за месяц

Основной причиной закрытия валютных депозитов могло стать заметное ослабление рубля, рассказал "РГ" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Поэтому для совершения крупных покупок клиентам выгоднее переводить валютные накопления в рубли.
По данным банка "Русский стандарт", число валютообменных операций в сентябре выросло на 11% относительно предыдущего месяца. Чаще клиенты продавали доллары и евро, чем покупали, а средний чек одной операции вырос на 10%. Тем не менее количество валютообменных операций остается значительно ниже "доковидного" уровня, говорят в банке.
Ставки по долларовым вкладам сейчас околонулевые, обращает внимание Бахтин. У населения не остается стимулов держать валюту на банковских вкладах, они ищут более доходные инструменты, отсюда усиливающийся переток средств частных лиц на фондовый рынок. Также вырос спрос на покупку недвижимости, в том числе загородной в условиях пандемии. Тем более что до 1 ноября в России действует льготная госпрограмма ипотечного кредитования, которая могла поддержать спрос заемщиков, напоминает РБК.
Отток валютных вкладов характерен и для других кредитных организаций - это четкий тренд последних месяцев, отмечает Бахтин.