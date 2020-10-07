Володин поздравил Путина с днем рождения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу государства, которому сегодня исполняется 68 лет, с днем рождения и пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.

- Вы беззаветно служите России. Всегда рядом с людьми, - говорится в поздравлении, опубликованном на думском сайте. - Живете заботами наших граждан, защищаете их права и интересы. Обеспечиваете безопасность и мирную жизнь страны.

Володин отметил, что люди доверяют Владимиру Путину и связывают с ним будущее России - "сильного и процветающего государства, в котором главное - человек".