В субботу на льду московского дворца "Мегаспорт" состоится второй этап Кубка России по фигурному катанию, главными звездами которого должны стать одиночницы Евгения Медведева, Александра Трусова и Камила Валиева.

Напомним, что после контрольных прокатов сборной в сентябре, которые также прошли в "Мегаспорте", Медведева объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе, однако по медицинским показаниям не смогла принять участие в первом этапе Кубка страны в Сызрани. В среду на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы списки тренировочных групп перед новым стартом, в которых двукратная чемпионка мира значилась.

А вот наша титулованная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов в Москве точно не выступят. Партнер переболел коронавирусом, и спортсмены не успели подготовиться к началу сезона, пропустив и прокаты, и турнир в Сызрани.