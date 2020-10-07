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Выпущен первый российский процессор "Эльбрус" с частотой 2 ГГц. Чем он интересен

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2020,  
17:55
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Увидел свет первый образец процессора российской разработки "Эльбрус-16С", работы над которым начались в 2018 году. Серийное производство намечено на конец 2021 года, сообщается на сайте производителя.

Процессор "Эльбрус-16С". Фото: АО МЦСТ

"Эльбрус-16С" стал первым процессором отечественной разработки, который выполнен по 16-нм техпроцессу, штатно работает на частоте 2 ГГц, поддерживает аппаратную поддержку виртуализации и восемь каналов DDR4-3200 ECC.

В настоящее время идет исследование инженерного образца - в частности, он обеспечивает загрузку операционной системы "Эльбрус Линукс".

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"Эльбрус-16С", содержащий 16 вычислительных ядер, может объединяться в многопроцессорные системы до четырех процессоров с общим объемом памяти до 16 Тб. Он имеет встроенные контроллеры PCI-Express 3.0, Ethernet 10 и 2,5 Гбит/сек, SATA 3.0.

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