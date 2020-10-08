Абрамченко: Требования к хранению агрохимикатов в портах ужесточат

На заседании правительства в четверг, 8 октября, были одобрены поправки в законодательство, определяющие новые условия хранения агрохимикатов на территориях морских портов, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, изменения коснутся специализированных хранилищ, как за пределами границ прибрежных защитных полос, так и в их границах.

В частности, предлагается внести поправки в Водный кодекс, предусматривающее возможность хранения агрохимикатов на территориях морских портов с обязательным введением систем и сооружений, предотвращающих загрязнение водных объектов. При этом хранение пестицидов и агрохимикатов вне специализированных хранилищ на территориях морских портов будет запрещено.

По мнению Абрамченко, это будет способствовать обеспечению экологической безопасности при развитии портовой инфраструктуры, строительстве новых терминалов по хранению агрохимикатов и переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта.

"Перевалка и хранение любых грузов в морских портах должны быть безопасны с экологической точки зрения. Это касается в первую очередь продукции химпрома. Мы будем наращивать экспорт агрохимикатов, при одновременном соблюдении экологических требований в местах хранения и перевалки", - пояснила она.

Другое изменение в Водном кодексе предполагает возможность хранения агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии их соответствия экологическим требованиям. Как считает Виктория Абрамченко, это позволит использовать ранее построенные и работающие на данный момент терминалы, которые, если они еще не модернизированы, должны быть оборудованы сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. В этом случае запасы агрохимикатов накапливаются в специально оборудованных складах большой емкости (до 60-75 тыс. тонн). После подхода судна к терминалу они перегружаются в трюм судна с использованием закрытых конвейерных лент и специальной погрузочной машины, что обеспечивает быструю и безопасную погрузку, а также безопасное хранение необходимых объемов продукции.

Для того, чтобы исключить возможное отрицательное воздействие на качество водных ресурсов, специализированные хранилища (которые только планируется построить или модернизировать в границах водоохранных зон на территориях морских портов) будут внесены в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня Эти изменения планируются в закон об экологической экспертизе и в Градостроительный кодекс после того, как будут приняты в Водный кодекс, уточнила вице-премьер.

По данным Росморречфлота, в России насчитывается 67 морских портов мощностью около 1003,6 млн тонн в год с протяженностью причального фронта порядка 148 тысяч погонных метров. Объем перевалки грузов в морских портах России за 2019 год увеличился на 3% по сравнению с 2018 годом, и составил 865,5 млн тонн.