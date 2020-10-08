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08.10.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Рванул в элиту

Андрей Рублев впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга ATP
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Россиянин Андрей Рублев по итогам выступления на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") поднимется на рекордное для себя место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Андрей Рублев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но уступил в нем Стефаносу Циципасу. Фото: REUTERS Андрей Рублев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но уступил в нем Стефаносу Циципасу. Фото: REUTERS
Андрей Рублев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но уступил в нем Стефаносу Циципасу. Фото: REUTERS

В обновленной версии списка Рублев впервые в карьере окажется в топ-10. Достижение, безусловно, значимое. И, если брать в целом, в Париже Андрей выступил неплохо, но его игра в четвертьфинале со Стефаносом Циципасом оставила привкус горечи.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Рублев проиграл первый четвертьфинал "Ролан Гаррос" в карьере

Всего пару недель назад пути Рублева и Циципаса пересеклись в финале турнира в Гамбурге. Тогда россиянин оказался сильнее, победив в трех сетах - 6:4, 3:6, 7:5. На "Ролан Гаррос" грек уверенно обыграл Андрея, не отдав сопернику ни одной партии - 7:5, 6:2, 6:3.

Что интересно - в первом сете Рублев подавал на партию, но в решающий момент дрогнул. Именно тот проигранный гейм россиянин считает ключевым моментом в этом поединке.

- В важнейшем эпизоде я не справился. Он оказался готов к моей подаче, отбивал все мячи. Такое случалось со мной и раньше. Есть много вещей, над которыми мне предстоит поработать. Сейчас подходящее время, чтобы заняться этим и подготовиться к следующему сезону, - приводит слова Рублева пресс-служба соревнований.

В то же время другой россиянин Даниил Медведев, вылетевший на "Ролан Гаррос" уже в первом круге, покинет топ-5 рейтинга.

Фото: AP
Что Рублев говорил о сопернике накануне четвертьфинала "Ролан Гаррос"

Что касается мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции, то сегодня в полуфинале рекордсмен по числу побед на парижских кортах испанец Рафаэль Надаль встретится с Диего Шварцманом (Аргентина), а Циципас сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Безусловно, Джокович - фаворит пары с Циципасом. Однако серба по-прежнему беспокоят боли в шее. Из-за них, по словам Новака, он едва не снялся с матча 1/8 финала против Пабло Карреньо-Бусты.

- Еще во время разминки почувствовал боль. Мой физиотерапевт и врач ATP два часа работали над моей шеей, чтобы я смог сыграть. Можно сказать, все висело на волоске. У меня есть немного времени на восстановление. Подобные ситуации были и в прошлом, и чаще всего мне хватало полутора дней на отдых. В полуфинале у меня будет тяжелейший соперник. Циципас на протяжении всего сезона показывает потрясающий теннис. Надеюсь, мне удастся с ним справиться, поскольку я приехал сюда только ради завоевания титула, - отметил Джокович.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2020

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