Apple "похоронит" свой дешевый iPhone 31 октября

Компания Apple внесет выпущенный в 2013 году смартфон iPhone 5c и MacBook Pro середины 2014 года в список винтажных и устаревших продуктов во всех странах. Это произойдет 31 октября, передает MacRumors.

Это означает, что владельцы этих гаджетов не смогут рассчитывать на ремонт у авторизованных поставщиков услуг Apple. С другой стороны, отмечает издание, в 2018 политика компании в отношении устаревших продуктов изменилась - их можно будет отремонтировать, но только при условии наличия запасных частей.

iPhone 5c был представлен вместе с iPhone 5s в сентябре 2013 года. Смартфон имел не такую широкую функциональность, как "старший брат" - в частности, не был оборудован сканером отпечатка пальца. По сути, это был iPhone 5 в новом ярком корпусе.

iPhone 5c позиционировался как бюджетный - его стоимость стартовала от 99 долларов за версию с 16 Гб памяти - при условии заключения двухлетнего контракта с оператором связи.