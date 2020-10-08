Авиакомпании обязали устанавливать видеонаблюдение в самолетах

С 2023 года авиакомпании должны будут устанавливать в своих самолетах системы наблюдения с хранением данных. Такие положения включены в требования по обеспечению транспортной безопасности для воздушных судов, используемых в коммерческой и авиации общего назначения. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пункты об установке средств видеонаблюдения начнут действовать с 1 января 2023 года для новых самолетов, включенных в сертификат эксплуатанта после этого срока, а для остальных воздушных судов - с 1 января 2025 года.

Самолеты должны быть оснащены техническими средствами видеообнаружения и видеомониторинга в кабине, на путях прохода в салон и в самом салоне, а также накопления и хранения видеоинформации не менее 30 суток.

Требования распространяются и на самолеты иностранных авиакомпаний.