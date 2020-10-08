"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ

Главный приз Московского международного кинофестиваля - "Золотого Георгия" - получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Что вполне логично.

"Главный приз - это приз за послание, за то, что важного фильм говорит нам всем, то, что мы как члены жюри хотим сказать сами", - прокомментировал выбор председатель жюри Тимур Бекмамбетов, чьи слова приводит ТАСС.

Специальный приз жюри получила антиутопия турецкого режиссёра Эрдема Тепергеза "В тени".

Лучшей актрисой назвали Меган Первис из британской драмы "Хильда", лучшим актёром - Гура Бентвича из израильской картины "Как сыр в масле".

Приз за лучшую режиссуру получил Риши Пэлэм,снявший "Хильду".

Спецприз "За многолетнее служение искусству кино" присудили Народной артистке РФ Светлане Дружининой.

Ранее "Блокадный дневник", рассказывающий о подвиге ленинградцев, получил приз зрительских симпатий.

Наш обзор фильмов основной программы фестиваля - здесь.