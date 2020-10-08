Сборная России потерпела первое поражение с ноября прошлого года. В товарищеском матче на стадионе ЦСКА команда Станислава Черчесова проиграла Швеции - 1:2.

Во встрече со Швецией россияне не реализовали несколько неплохих моментов и проиграли. Фото: Reuters

Пожалуй, впервые с момента окончания чемпионата мира у сборной такой плотный график. Поединок со шведами стал первым для россиян в течение шести дней: в воскресенье и среду нашим футболистам предстоят встречи Лиги наций с турками и венграми.

Впрочем, главный тренер сборной Станислав Черчесов не унывает. И это несмотря на не только не самый простой календарь, но и потерю ведущих игроков. Напомним, что из-за травмы по-прежнему отсутствует полузащитник "Монако" Александр Головин, а Георгий Джикия и Гилерме сдали подозрительные тесты на коронавирус и помочь партнерам во сегодняшнем противостоянии со скандинавами не смогли.

В стартовом составе россиян сюрпризов было не очень много. Место в воротах занял Сослан Джанаев, в защите вышли Марио Фернандес, Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Вячеслав Караваев, в средней линии - Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук и Юрий Жирков, в нападении - Артем Дзюба.

Важный момент: сегодняшний матч стал первым для сборной в этом году, на котором присутствовали зрители. Однако уже в день игры РФС сократил разрешенную квоту болельщиков до пяти тысяч человек. "В связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30 процентов от общей вместимости", - говорилось в сообщении на сайте организации.

Сборная России потерпела первое поражение с ноября прошлого года

Надо отметить, что матч прошел в целом в равной борьбе. Моменты возникали как у наших, так и у чужих ворот. Забить в первом тайме мог Антон Миранчук, но мяч после его удара угодил в перекладину. Был шанс и у Дзюбы. Однако в этот вечер везло больше шведам: в первой половине у гостей забил Александер Исак, а во втором мяч после удара Маттиаса Юханссона срикошетил от Федора Кудряшова и влетел в ворота. Россияне ответили на это только одним голом: его забил Соболев. Как итог - 1:2.

Тем временем в Южной Америке состоятся матчи первого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Безусловно, огромное внимание приковано к двум командам - Бразилии и Аргентине.

К домашней встрече с Боливией бразильцы подходят с большими кадровыми проблемами. Еще до сбора национальной сборной стало известно, что "желто-зеленым" не помогут голкипер "Ливерпуля" Алиссон и его одноклубник Фирмино, а также нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. А накануне СМИ сообщили о травме Неймара, который досрочно покинул тренировку. По словам врачей, он почувствовал боль в пояснице и уже проходит лечение.

В отличие от конкурентов почти никаких проблем с составом нет у аргентинцев, которые дома примут Эквадор. В строю капитан и главная звезда двукратных чемпионов мира Лионель Месси.

Формат отборочного турнира в Южной Америке остался прежним: десять команд встретятся между собой два раза. Четыре лучшие сборные напрямую выйдут на ЧМ-2022, а пятая сыграет в стыковых матчах с представителем Азии.

Где будем смотреть

9 октября, пятница

"Матч ТВ"

01.40 Уругвай - Чили. Прямая трансляция.

03.40 Аргентина - Эквадор. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

01.25 Парагвай - Перу. Прямая трансляция.

10 октября, суббота

"Матч ТВ"

03.25 Бразилия - Боливия. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

02.25 Колумбия - Венесуэла. Прямая трансляция.

Тем временем

Заседание Тушинского суда по делу о наказании столичного "Спартака" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на игре чемпионата России с "Зенитом" состоится 12 октября. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак". В своем заявлении организация утверждает следующее: клуб не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Также сообщалось, что на арене находилось более 20,7 тысячи человек (максимальная вместимость - 45 тысяч зрителей).

В ведомстве подчеркнули, что по итогам расследования на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Эта статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.