Декларации по оценке условий труда станут для работодателей бессрочными

"Суть проводимой регуляторной гильотины - в отмене избыточных требований, которые создают дополнительные барьеры и затрудняют работу бизнеса", - пояснил Владимир Груздев.
Он рассказал, что специальная оценка условий труда помогает выявить вредные производства и установить степень влияния различных факторов на здоровье сотрудников.
Если производство является вредным, предусмотрены различные социальные гарантии для сотрудников, а также определенные ограничения для работодателей.
"Если опасные производственные факторы не выявлены, работодатель подает в трудовую инспекцию декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям. По действующему закону такая декларация действительна в течение пяти лет", - отметил председатель правления АЮР.
Он объяснил, что каждые пять лет работодателям приходится проводить специальную оценку и подавать декларацию без наличия веских причин: условия труда в компании не меняются.
"Возникает избыточная процедура. Не вызывает сомнения необходимость защиты здоровья сотрудников, однако предпринимаемые меры должны быть разумными и обоснованными. Законопроект предлагает сделать подобные декларации бессрочными. Специальная оценка условий труда будет проводиться один раз, если условия на декларируемых рабочих местах не изменились", - рассказал председатель Владимир Груздев.
Он подчеркнул: если в ходе проверок будут выявлены нарушения нормативных требований охраны труда или у сотрудника обнаружится профессиональное заболевание, вызванное вредными факторами, то будет прекращено действие декларации и проведена внеплановая оценка условий труда.
"Таким образом, гарантии защиты трудовых прав, и в первую очередь права на здоровье, сохраняются в полной мере", - отметил председатель правления АЮР.
Он пояснил, что компании, проводящие специальную оценку условий труда, рассчитывают стоимость экспертизы, исходя из тарифа 500-600 рублей за одно рабочее место. Так, если в организации работают 50 человек, стоимость экспертизы может составить порядка 25-30 тысяч рублей. Но это минимальная предполагаемая цена.
"При финальных расчетах стоимость может возрасти. На это влияют конкретные условия труда, особенности рабочего места и сферы деятельности. В некоторых случаях стоимость оценки одного рабочего места может достигать 3,5 тысячи рублей и выше", - рассказал Владимир Груздев.
В конечном счете регулярная проверка условий труда на крупном предприятии при отсутствии существенной необходимости может вылиться в крупные суммы.
"Если такое решение будет принято, то регулярного источника доходов лишатся компании, занимающиеся специальной оценкой условий труда. Однако важно понимать, что в данном случае это был искусственно созданный рынок, ставший, по сути, дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес", - резюмировал Владимир Груздев.