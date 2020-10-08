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08.10.2020 15:48
Рубрика: Экономика

Декларации по оценке условий труда станут для работодателей бессрочными

Текст: Владислав Куликов
Сегодня правительство России рассмотрит проект поправок в закон "О специальной оценке условий труда". Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный законопроект упрощает для работодателей систему проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, при этом сохраняются гарантии социальной защиты сотрудников.

"Суть проводимой регуляторной гильотины - в отмене избыточных требований, которые создают дополнительные барьеры и затрудняют работу бизнеса", - пояснил Владимир Груздев.

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Он рассказал, что специальная оценка условий труда помогает выявить вредные производства и установить степень влияния различных факторов на здоровье сотрудников.

Если производство является вредным, предусмотрены различные социальные гарантии для сотрудников, а также определенные ограничения для работодателей.

"Если опасные производственные факторы не выявлены, работодатель подает в трудовую инспекцию декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям. По действующему закону такая декларация действительна в течение пяти лет", - отметил председатель правления АЮР.

Он объяснил, что каждые пять лет работодателям приходится проводить специальную оценку и подавать декларацию без наличия веских причин: условия труда в компании не меняются.

"Возникает избыточная процедура. Не вызывает сомнения необходимость защиты здоровья сотрудников, однако предпринимаемые меры должны быть разумными и обоснованными. Законопроект предлагает сделать подобные декларации бессрочными. Специальная оценка условий труда будет проводиться один раз, если условия на декларируемых рабочих местах не изменились", - рассказал председатель Владимир Груздев.

Он подчеркнул: если в ходе проверок будут выявлены нарушения нормативных требований охраны труда или у сотрудника обнаружится профессиональное заболевание, вызванное вредными факторами, то будет прекращено действие декларации и проведена внеплановая оценка условий труда.

"Таким образом, гарантии защиты трудовых прав, и в первую очередь права на здоровье, сохраняются в полной мере", - отметил председатель правления АЮР.

Он пояснил, что компании, проводящие специальную оценку условий труда, рассчитывают стоимость экспертизы, исходя из тарифа 500-600 рублей за одно рабочее место. Так, если в организации работают 50 человек, стоимость экспертизы может составить порядка 25-30 тысяч рублей. Но это минимальная предполагаемая цена.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"При финальных расчетах стоимость может возрасти. На это влияют конкретные условия труда, особенности рабочего места и сферы деятельности. В некоторых случаях стоимость оценки одного рабочего места может достигать 3,5 тысячи рублей и выше", - рассказал Владимир Груздев.

В конечном счете регулярная проверка условий труда на крупном предприятии при отсутствии существенной необходимости может вылиться в крупные суммы.

"Если такое решение будет принято, то регулярного источника доходов лишатся компании, занимающиеся специальной оценкой условий труда. Однако важно понимать, что в данном случае это был искусственно созданный рынок, ставший, по сути, дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес", - резюмировал Владимир Груздев.

Экономика Бизнес Правительство

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