Дела о нарушениях в рекламе будут возбуждаться по заявлениям граждан

Подготовлен проект приказа, прописывающий процедуру рассмотрения дел по нарушениям в рекламе. Соответствующий документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Количество нарушений, выявляемых антимонопольными органами, ежегодно растет. Как правило, это связано с распространением недобросовестной или неэтичной рекламы, привлекающей внимание к товарам и услугам распространителя в ущерб конкурентам. Иными словами, подобная реклама может дать необоснованные преимущества тем, кто ее инициировал", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

В 2019 году антимонопольные органы возбудили 4 068 дел по фактам несоблюдения законодательства о рекламе, в ходе рассмотрения было пресечено 7 056 нарушений. В рамках регуляторной гильотины с 1 января 2021 года утратит силу постановление правительства, утверждающее правила разбирательства дел о нарушениях законодательства о рекламе.

"Возникнет правовой пробел, так как процедура рассмотрения подобных дел будет не урегулирована. Поэтому необходимо принять новый документ", - отметил Груздев.

Он рассказал, что подготовленный проект "Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе" предусматривает, что подобные дела могут возбуждаться по сообщениям СМИ или сигналам от граждан.

"Документ позволит выявлять и пресекать нарушения законодательства о рекламе, таким образом потребители будут получать законную и достоверную информацию", - резюмировал председатель правления АЮР.