Денежный поток от экспорта нефти сократился более чем в два раза

Денежный поток от экспорта нефти из России в августе сократился более чем в два раза, до 4,6 млрд долларов против 10,3 млрд долларов годом ранее, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По сравнению с январем - августом 2019 года общая стоимость экспорта товаров топливно-энергетического комплекса (ТЭК) снизилась на 37,4%, хотя их физический объем упал только на 5,9%. По мере выхода мирового рынка из "коронакризиса" потребление нефти, газа и угля будет восстанавливаться, но цены на них уже не вернутся к максимальным значениям.

"Конкуренция на рынке традиционных энергоресурсов будет обостряться, а доход, который сегодня в этом секторе присутствует, будет уменьшаться вплоть до минимальных значений", - рассказал ранее в интервью "РГ" замминистра энергетики Павел Сорокин. Он подчеркнул, что всем производителям придется существенно наращивать эффективность.

Товары ТЭК останутся основой российского экспорта, но их денежный вес будет сокращаться. С января по август стоимость экспорта нефти сократилась на 39,9%, а физический объем - на 9,4%, газа - на 49,6 и 14%, а угля - на 28,9 и 10,1% соответственно.

"Спрос на сырую нефть вряд ли вернется к прежнему уровню раньше 2022 года", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Самые большие перспективы открываются перед газовой отраслью, за счет увеличения его доли в генерации электроэнергии. Падение цен на газ началось до пандемии, а спрос сократился в большей мере из-за двух подряд теплых зим, а не карантинных ограничений. "Поскольку в 2020 году цены на газ сильно просели, то в 2021 году ожидается уменьшение его добычи, например, в США прогнозируется 11% падение по сравнению с показателями 2019 года", - говорит генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. По его мнению, рекордные запасы газа также сократятся, что может привести к росту мировых цен на газ на 40% уже в следующем году в сравнении с минимумами 2020 года.

Наиболее пострадает от COVID-19 угольная отрасль, считают эксперты. Здесь разговор идет не только о ценах, но и падении потребления из-за ужесточения экологических требований большинства стран. Цены на уголь вырастут, но весьма умеренно, считает Лосев.