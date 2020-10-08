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Джордж Мартин рассказал, как Ходор умрет в его новой книге

Новости
    08.10.2020, 15:12
Текст:   Олег Усков

В книге "Огнем дракона не убить", вышедшей 6 октября и рассказывающей обо всех гранях производства сериала "Игра престолов", Джордж Мартин делится прорвой бесценных сведений.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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В частности, как рассказывает автор литературного первоисточника шоу, эпичная смерть Ходора в книге "Ветры зимы" выглядит не так, как в сериале.

В "Игре престолов" смерть героя показана излишне прямолинейно, тогда как в книге под "держи дверь" имеется в виду не буквально, а в значении "удерживать, защищать, оборонять проход". А не подпирать собой данную деталь интерьера.

В варианте Мартина Ходор взял из склепа Винтерфелла один из старых мечей, а Бран вселился в него и управлял гигантом, поскольку был обучен искусству владения оружием.

Фото: kinopoisk.ru
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"Идея, в принципе, та же, просто всё немного иначе", - пояснил писатель.

Уточнить детали смерти могучего конюха Мартин пообещал еще в 2016-м. И с тех пор загадочно отмалчивался.

Напомним: над "Ветрами", шестым томом цикла, писатель трудится с 2011 года, и уже столько раз нарушал свое обещание дописать книгу к такому-то и такому-то сроку, что был поклонниками проклят. Меж тем дата выхода книги по-прежнему не объявлена.

В "Танце с драконами", вышедшей в 2011-м пятой книге "Песни Льда и Пламени", Бран, Мира, Ходор и Трехглазый ворон все еще полным составом живы и находятся на Севере.

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