Новости

Вышел трейлер нового "Оливера Твиста" - с паркуром и Линой Хиди 11:37
Найдена актриса на роль первой супергероини-мусульманки Мисс Марвел 11:13
В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру 10:50
После операции умер актер и автор песен Элвиса Мак Дэвис 10:28
Netflix вновь экранизирует Конана-варвара 08:16

Джордж Мартин назвал худшую сцену "Игры престолов"

Новости
    01.10.2020, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Forgotten Dwarf Фото: youtube.com/ Forgotten Dwarf
Фото: youtube.com/ Forgotten Dwarf

Американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор "Песни Льда и Пламени", литературного базиса сериала "Игра престолов", назвал свой наиболее нелюбимый момент шоу.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
Netflix будет развивать франшизы Cyberpunk, Resident Evil и "Ведьмак"

Как передает EW, где Мартин опубликовал небольшой отрывок из своей книги "Огнем дракона не убить" (Fire Cannot Kill a Dragon), в сериале, конечно, полно отличных сцен. Но есть и явные провалы.

В частности, писатель похвалил то, как Бениофф и Уайсс поработали со смертью Неда Старка и Красной свадьбой, так и оставшейся одной из наиболее шокирующих серий ИП. В то же время он отметил: в первом сезоне, когда бюджет шоу был еще достаточно скромен (около шести миллионов долларов на эпизод), и финансы не позволяли воплотить на экране все идеи должным образом, казус вышел с отбытием Роберта Баратеона на охоту.

"Там мы действительно сильно "проседали" по части бюджета, и это моя самая нелюбимая сцена всего сериала, за все сезоны: где король Роберт охотится. Четыре парня идут пешком с копьями и препираются. Но я знаю, что такое королевская охота - это сотня людей, шатры, собаки, егеря. Рога трубят - вот так короли охотятся! То есть он нипочем не бродил бы вот так между деревьев с копьем в компании трех типов, надеясь наткнуться на кабана. Но на тот момент мы еще не могли позволить себе шатры, лошадей и собак", - пишет Мартин.

Фото: kinopoisk.ru
Netflix вновь экранизирует Конана-варвара

Дальше ситуация с бюджетом наладилась, но не сразу - лишь после второго сезона.

Книга выйдет 6 октября и обстоятельно расскажет историю создания ИП - от начала переговоров по проекту до финальной серии.

Сцена выложена на YouTube и активно обсуждается. Отдельные эрудиты замечают, что Мартин может быть неправ, так как в Средневековье для многих охота была формой эскапизма - "дворяне просто отправлялись в лес, чтобы отдохнуть от своих обязанностей, обрести покой и хорошо-весело провести время с друзьями. Не верите? Возьмите короля Уильяма Руфуса, сына Вильгельма Завоевателя, погибшего на охоте - рыцарь Тирель "случайно" выстрелил в него из лука (на самом деле там несколько версий - прим. "Кинократии"). После чего аристократы просто разошлись, и крестьяне нашли труп монарха позже. Вот вам и "сотни людей на королевской охоте".

Фото: twitter.com/ WeAre_Premier
В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

Юзеру тут же оппонируют, указав, что тот "в высшей степени неправ". "Действительно, большие охотничьи группы далее разбивались на более мелкие - для выслеживания добычи. Но в начале охоты всегда была огромная толпа. А в данном случае, с учетом щедрого нрава Роберта и его любовью к пышности, так было бы однозначно. Джордж хотел именно такое увидеть".

При этом пользователи обратили внимание и на другую деталь: все четверо охотников в кадре не дожили до финала шоу. При этом дольше всех протянул Лансель Ланнистер, кузен Серсеи, добравшись до шестого сезона и погибнув при взрыве "дикого огня" в септе.

Новости

Netflix будет развивать франшизы Cyberpunk, Resident Evil и "Ведьмак" 30.09.2020
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 30.09.2020
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 30.09.2020
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 30.09.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ FilmUpdates
В Сети появились фотографии со съемок новой "Золушки" 30.09.2020
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 30.09.2020
⧣ видео
Фото: instagram.com/ ellena_korolena
Видео: Внучка Людмилы Гурченко подралась в ночном клубе с моделью 29.09.2020
Тизер новой экранизации Resident Evil раньше времени слили в Сеть 27.09.2020
Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции 24.09.2020
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ iamjordansommers
Певица, актриса и "икона феминизма" Редди умерла в доме престарелых 30.09.2020
Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 29.09.2020
Нил Гейман: Съемки "Песочного человека" начнутся через три недели 29.09.2020