Джордж Мартин назвал худшую сцену "Игры престолов"

Американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор "Песни Льда и Пламени", литературного базиса сериала "Игра престолов", назвал свой наиболее нелюбимый момент шоу.

Как передает EW, где Мартин опубликовал небольшой отрывок из своей книги "Огнем дракона не убить" (Fire Cannot Kill a Dragon), в сериале, конечно, полно отличных сцен. Но есть и явные провалы.

В частности, писатель похвалил то, как Бениофф и Уайсс поработали со смертью Неда Старка и Красной свадьбой, так и оставшейся одной из наиболее шокирующих серий ИП. В то же время он отметил: в первом сезоне, когда бюджет шоу был еще достаточно скромен (около шести миллионов долларов на эпизод), и финансы не позволяли воплотить на экране все идеи должным образом, казус вышел с отбытием Роберта Баратеона на охоту.

"Там мы действительно сильно "проседали" по части бюджета, и это моя самая нелюбимая сцена всего сериала, за все сезоны: где король Роберт охотится. Четыре парня идут пешком с копьями и препираются. Но я знаю, что такое королевская охота - это сотня людей, шатры, собаки, егеря. Рога трубят - вот так короли охотятся! То есть он нипочем не бродил бы вот так между деревьев с копьем в компании трех типов, надеясь наткнуться на кабана. Но на тот момент мы еще не могли позволить себе шатры, лошадей и собак", - пишет Мартин.

Дальше ситуация с бюджетом наладилась, но не сразу - лишь после второго сезона.

Книга выйдет 6 октября и обстоятельно расскажет историю создания ИП - от начала переговоров по проекту до финальной серии.

Сцена выложена на YouTube и активно обсуждается. Отдельные эрудиты замечают, что Мартин может быть неправ, так как в Средневековье для многих охота была формой эскапизма - "дворяне просто отправлялись в лес, чтобы отдохнуть от своих обязанностей, обрести покой и хорошо-весело провести время с друзьями. Не верите? Возьмите короля Уильяма Руфуса, сына Вильгельма Завоевателя, погибшего на охоте - рыцарь Тирель "случайно" выстрелил в него из лука (на самом деле там несколько версий - прим. "Кинократии"). После чего аристократы просто разошлись, и крестьяне нашли труп монарха позже. Вот вам и "сотни людей на королевской охоте".

Юзеру тут же оппонируют, указав, что тот "в высшей степени неправ". "Действительно, большие охотничьи группы далее разбивались на более мелкие - для выслеживания добычи. Но в начале охоты всегда была огромная толпа. А в данном случае, с учетом щедрого нрава Роберта и его любовью к пышности, так было бы однозначно. Джордж хотел именно такое увидеть".

При этом пользователи обратили внимание и на другую деталь: все четверо охотников в кадре не дожили до финала шоу. При этом дольше всех протянул Лансель Ланнистер, кузен Серсеи, добравшись до шестого сезона и погибнув при взрыве "дикого огня" в септе.