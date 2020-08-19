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"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов"

Новости
    19.08.2020, 13:13
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стоило только на днях Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) пошутить, что он "почти" подписал петицию, призывающую HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов" (хотя ранее он защищал шоураннеров), как вопрос вновь стал актуальным и обсуждаемым. Теперь его экранный отец Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер) заявил примерно то же самое.

Фото: REUTERS/ Denis Balibouse
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Несмотря на то, что персонаж Чарльза Дэнса, Тайвин Ланнистер, погиб ещё в четвёртом сезоне, Дэнс продолжал смотреть "Игру престолов" до самого конца, и, как у многих фанатов, у него много вопросов к сериалу.

В интервью PopCulture.com Дэнс, который изначально не знал о существовании такой петиции, признался: "Если бы была петиция, я бы ее подписал".

При этом Дэнс поспешил отдать должное создателям "Игры престолов" Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, которые и без того получили тонну критики в свой адрес после окончания шоу. Он добавил, что ему очень повезло стать частью этого фантастического шоу и что ему постоянно хотелось поскорее узнать о судьбе героев.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению Дэнса, "петиция демонстрирует большой энтузиазм и интерес к шоу", но её вряд ли бы стали рассматривать всерьёз, более того, он не представляет возможной ситуацию, когда на такой шаг мог бы решиться любой другой стриминговый сервис.

Петиция, выставленная на сайте Change.оrg, собрала на данный момент более 1 800 000 подписей.

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