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Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии

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    05.08.2020, 12:32
Текст:   Козьма Лоханкин

Американский писатель Джордж Мартин, который всё никак не допишет долгожданное продолжение цикла "Песнь Льда и Пламени", оказался в центре скандала.

Фото: kinopoisk.ru
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки"

Как сообщает DigitalSpy, выступление именитого фантаста в качестве ведущего на вручении жанровой премии "Хьюго" вызвало бурю негодования у публики и части коллег.

Дело в том, что 71-летний Мартин неверно произнёс имена нескольких номинантов, включая Ребекку Ф. Куанг, ставшую лауреаткой премии для молодых авторов (та вскоре выступила с яростной критикой Мартина, а Джордж извинился, но было поздно). И хотя среди тех, чьи имена были искажены создателем "Игры престолов", были и белые, писателя всё равно моментально обвинили в расизме.

Кроме того, Мартин имел неосторожность упомянуть в своей речи классиков фантастики Говарда Лавкрафта и Джона Вуда Кэмпбелла, лауреатов премии Retro Hugo Awards, недавно преданных анафеме за несовременные политические взгляды. В частности, именем Кэмпбелла раньше была названа премия для молодых авторов, но после выступления получившей её в прошлом году писательницы Джанетт Инг, заклеймившей Кэмпбелла "фашистом", его имя спешно сняли.

Ранее Мартин (вслед за коллегой Джоан Роулинг) получил обвинение в трансфобии - за шутку о том, что оскаровская статуэтка - вовсе не мужчина, а, скорее, "золотой евнух". За это лауреатка "Хьюго" Натали Лурс охарактеризовала Джорджа как "гендерного эссенциалиста и трансфоба".

Напомним, недавно началось производство приквела "Игры престолов".

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