Джошуа Чептегеи побил рекорд мира в беге на 10 000 метров

Коронавирус в испанской Валенсии не знает пощады: из 103 300 инфицированных 1236 человек скончались. Однако международные соревнования в испанской Валенсии отменять все равно не стали. И за один день здесь были побиты сразу два мировых рекорда на стайерских дистанциях.

Чемпион мира на "десятке" Джошуа Чептегеи летом уже установил в Монако рекорд мира на 5000 метров - 12 мин. 35.36 сек. А перед стартом в Валенсии стайер из Уганды объявил, что обязательно попытается побить рекорд знаменитого Кененисе Бекеле Бейеса из Эфиопии на дистанции вдвое длиннее, установленный в Брюсселе еще в 2005 году - 26 мин. 17.53 сек.

24-летнего угандийца дотянули до 3000 метров, потом на отметке 8000 метров "заяц" сменился, а уж последние два километра он боролся лишь с собою, показав феноменальный результат - 26 мин. 11.00 сек.