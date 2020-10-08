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08.10.2020 19:53
Рубрика: Культура

Дракон против течения

Эрмитаж представил "пепел истории" художника Чжан Хуаня
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282)
Эрмитаж открыл выставку известного китайского художника Чжан Хуаня "Пепел истории".
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Она проходит в рамках проекта "Эрмитаж 20/21" при поддержке Pearl Lam Galleries и ряда китайских арт-фондов, работающих с современным искусством, в частности, China Art Foundation, DС Foundation, Asymmetry Art Foundation.

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Пандемия внесла коррективы в этот проект, не только сдвинув сроки открытия с весны на осень. Одной из частей выставки стала экспрессионистская серия "Любовь", ставшая откликом художника на события этого года. Рядом с огромными полотнами, где пульсирующее, истекающее кровью сердце выглядит почти абстракцией, - воссозданные на холсте из пепла и благовоний фрагменты известных полотен - "Возвращение блудного сына" Рембрандта и репинский "Иван Грозный и его сын Иван". 55-летний Чжан Хуань принадлежит к поколению детей, выросших в эпоху культурной революции, и к первому поколению китайских художников, которые идеально вписались в мировую инфраструктуру современного искусства. Собственно, Чжан Хуань стал одним из самых ярких символов международного успеха китайских современных художников на рубеже веков, и не только на арт-рынке. Его работы - частые гости Биеннале Уитни и Берлинской академии художеств. Он участвовал в постановке оперы Генделя "Семела", переложившей античный сюжет на древнекитайский лад. Его пятиметровый Будда, созданный из 20 тонн пепла сожженных благовоний, собранных в буддистских монастырях для биеннале в Сиднее, постепенно разрушаясь, стал своеобразной "живой скульптурой", символом быстротечности и бренности жизни.

Посетители на выставке "Чжан Хуань. В пепле истории" в Николаевском зале Зимнего дворца. Россия. Санкт-Петербург. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В центре внимания выставки в Эрмитаже - серия "Пепел истории" - около 30 работ, многие из которых созданы в последние годы в мастерской художника под Шанхаем. Чтобы оценить масштаб этих работ, достаточно увидеть монументальное - во всю длину парадного Николаевского зала Эрмитажа - "фотоувеличение" снимка "15 июня 1964", где Великий кормчий Мао Цзэдун снят вместе с партийными деятелями и представителями армии. Снимок превращен художником в огромное полотно, создававшееся пять лет из пепла. Представлена в экспозиции и серия "Мой Зимний дворец", созданная по мотивам картин из собрания Эрмитажа. Увеличенные репродукции полотен, наклеенные на старинные тяжелые деревянные двери, становятся контуром работы резчиков по дереву из Дунъяна, где традиции художественной резьбы по дереву восходят к VII-Х векам.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Отличие творчества Чжан Хуаня от фотореализма не только в том, что, возвращая фотоизображению "ауру" уникальности, Чжан Хуань использует не живопись, а трудоемкую резьбу по дереву. Не меньше его интересует и материал, который он используется для арт-послания. Он работает как "арт-медиатор", переосмысливая "каналы" коммуникации и акцентируя на них внимание зрителей. Но вместо цифровых образов исследует потенциал аспектов культурной коммуникации, связанных с буддистской традицией или искусством резчиков по дереву.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Не зря художник как-то сравнил себя с "драконом, плывущим против течения". Судя по выставке в Эрмитаже, ему интересно взаимодействие традиционно восточных элементов с европейской картиной и архивной фотографией. Он варьирует масштабы, материалы, технику, выделение фрагментов. Кажется, он ищет возможность открыть самобытную оптику, которая придаст земному взгляду новое расширение.

Кстати

Список музеев и галерея, в которых есть работы Чжан Хуаня, похож на список кораблей у Гомера. Он начинается с нью-йоркских тяжеловесов МоМА, Метрополитен-музея, Музея Соломона Гуггенхайма, а завершается Художественным музеем Шанхая и парижским корпоративным фондом Карминьяка. Между ними - музеи Австралии, Англии, Европы, США, Китая, Японии… После нынешней выставки, для которой Чжань Хуань сделал ряд работ, вдохновленных полотнами Рембрандта, Снайдерса, Рафаэля, Рубенса, Тициана из коллекции в Зимнем дворце, а также "Последним днем Помпеи" Карла Брюллова, Эрмитаж тоже, по-видимому, получит в коллекцию одну работу, войдя таким образом в этот эпический музейный список.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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