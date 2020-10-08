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08.10.2020 20:44
Рубрика: Экономика

Эволюция права: контроль за искусственным интеллектом потребует перевода всех этических и юридических норм человечества на понятный машинам язык

В этом году участникам и организаторам конференции удалось приблизиться к задуманному идеальному образу мероприятия. Об этом заявил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский в ходе церемонии открытия международной онлайн-конференции Distant & Digital.
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital

В течение двух дней российские и зарубежные спикеры будут обсуждать различные аспекты создания, управления и защиты объектов интеллектуальной собственности, а также применение цифровых решений в юриспруденции и законотворчестве.

"В этом году мы сконструировали событие для тех, кто является интересантами мероприятия, - творцов, - уверен Андрей Кричевский. - Мы научились адресно доставлять информацию об инструментах правовой защиты представителям креативных индустрий. Именно эта инклюзивность, комфорт и интерактивность действительно близки к оптимальному. Очень рад, что хедлайнером выступает Евразийское патентное ведомство. Учиться у лучших - наш подход к формату Distant & Digital. И я рад, что нам удалось объединить усилия".

С приветственным словом к участникам конференции обратилась президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова.

В сентябре исполнилось десять лет с момента появления федерального закона об инновационном центре "Сколково". За это время инновационный центр добился огромных успехов, отметила президент Евразийского патентного ведомства: "На Сколково приходится 14,5% патентных заявок в мире, поданных по системе PCT. Вы оправдали надежды, которые на вас возложило правительство. Полагаю, что Игорь Дроздов и Андрей Кричевский - легенды от интеллектуальной собственности, их участие показательно для молодeжи".

Мир сильно изменился за последнее время, подчеркнул председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. "В этом году мы встречаемся в новом онлайн-формате. Это определенный удар по форме общения, спикерам всегда удобнее чувствовать обратную связь от зала. Однако нынешняя ситуация создает и новые возможности. Мы можем слушать докладчиков, которых, возможно, никогда бы не пригласили. Это новый тип образования - мы увидим, как мир меняется под влиянием новых возможностей". Председатель правления Фонда "Сколково" также выразил благодарность Ассоциации IPChain, отметив, что без ее помощи не получилось бы обеспечить такой охват аудитории.

Первый день конференции открылся пленарной сессией "Искусственный интеллект в эволюции права: тренды и возможности". В обсуждении приняли участие профессор, директор Центра искусственного интеллекта и Data Governance Школы права Сингапурского университета управления Марк Финдлей, всемирно известный IT-эксперт, представитель Deloitte UK, советник по информационным технологиям лорда главного судьи Англии и Уэльса Ричард Сасскинд, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково" Сергей Израйлит. Дискуссию модерировала исполнительный директор НК "Содействие развитию корпоративного законодательства", преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Елена Авакян.

Фото: предоставлено пресс-службой конференции Distant & Digital
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Эксперт предложила участникам обсуждения оценить выгоды от использования искусственного интеллекта и риски, которые ИИ порождает для участников рынка, а также представить, как изменится жизнь общества, когда новые технологии станут полноправными партнерами человечества.

Тему прогресса в разработке продуктов с использованием искусственного интеллекта и их потенциальной угрозы для человечества в своем выступлении затронул директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково" Сергей Израйлит, отметив, что назвать беспричинным страх перед новыми технологиями безусловно нельзя: "Пока что ИИ по уровню развития сопоставим с мозгом крысы. Однако, если возможности ИИ догонят человеческие, нас ждет революция. Поэтому необходимо создание "красных кнопок", с помощью которых можно бы было отключать ИИ при выходе его из-под контроля людей".

Как указал директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково", сейчас очевиден конфликт интересов коммерческих компаний, заинтересованных в освоении смежных секторов и создании новых продуктов ИИ, а также регуляторов, которые традиционными методами сдерживают развитие технологий: "Мы как Фонд "Сколково" стоим на позиции компаний, потому что хотели бы, чтобы больше новых продуктов было выведено на рынок, но надо понимать, что фирмы пишут код, а регуляторы ─ законы, которые интеллектуальными системами даже не воспринимаются, они их не умеют читать и понимать. В этой связи считаю, что необходимо не просто написать несколько новых законов на бумаге и опубликовать их. Надо добиться того, чтобы код и нормативные акты синхронизировались, а информационные системы работали в рамках наложенных на них ограничений".

Со своей стороны Елена Авакян отметила, что внедрение искусственного интеллекта в государственное управление заставляет регулятора задуматься о последствиях, одним из которых станет раскрытие информации о государстве: "Общественный контроль в такой ситуации должен усилиться. Здесь нужно говорить об обязательном балансе, о том, что система выстраивания демократического социума и федерализма изменится - сначала под воздействием элементов ИИ, а затем и под влиянием искусственного интеллекта, сопоставимого по возможностям с человеческим".

Как считает управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, пока ИИ слаб. Однако предпринимать шаги, направленные на решение морально-этических проблем, связанных с внедрением новых технологий, необходимо сейчас: "Мы уже входим в будущее, и боюсь, у нас осталось не так много времени, чтобы к нему подготовиться. Необходимо предпринять шаги для решения морально-этических проблем. В частности, выработать международные кодексы поведения, связанные с ИИ. Подобные соглашения помогли бы подготовиться к тому, что ИИ может стать по-настоящему сильным".

Затронув вопрос о подходе к искусственному интеллекту в качестве субъекта отношений, Анна Костыра отметила, что, пока участники рынка и эксперты не выработали позиции по данному вопросу, продукты ИИ должны переходить в общественное достояние.

Профессор, директор Центра искусственного интеллекта и Data Governance Школы права Сингапурского университета управления Марк Финдлей полагает, что юристы не должны воспринимать ИИ исключительно как источник получения прибыли - нужно учитывать и его влияние на модели работы с данными, взаимодействие с клиентами и юридический рынок в целом. "Алгоритмы просчитывают возможные варианты действий, но финальный выбор все равно должен оставаться за человеком, - указал эксперт. - ИИ делает этот выбор не дешевле, но качественнее - более справедливым и прозрачным. На плечах юристов лежит большая ответственность перед клиентами и государством, поэтому искусственный интеллект может использоваться только как вспомогательный инструмент, а не как автономная система".

Всемирно известный IT-эксперт, представитель Deloitte UK, советник по информационным технологиям лорда главного судьи Англии и Уэльса Ричард Сасскинд подчеркнул, что юридический рынок ждет масштабная трансформация. "Технологии развиваются экспоненциально, машины становятся все умнее и способнее, они проникают во все сферы нашей жизни, благодаря чему люди по всему миру могут тесно сотрудничать друг с другом. Роботы не займут места юристов или судей - они не могут мыслить творчески, но им и не нужно выносить эмоциональные суждения, чтобы справиться с неопределенностью, как это делают люди. Вся система будет работать по-другому. Благодаря технологиям улучшится и качество взаимодействия с клиентами, будет дальше развиваться онлайн-доставка юридических услуг, которые станут доступнее для большого числа обычных пользователей. Думаю, скоро LegalTech рынок перестанет быть нишевым, и на него начнет приходить капитал - бизнес-ангелы, венчурные инвесторы и крупные корпорации. Мы переходим в мир, где машины имеют большие возможности, в реальность, где выполняемые человеком функции будут выполнять машины".

Организаторами международной онлайн-конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
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Подробная программа конференции доступна на сайте.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.

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