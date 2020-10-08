ФБР сорвало заговор с целью похищения губернатора Мичигана

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило попытку похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, которое планировала группа лиц, недовольных проводимой ею политикой в отношении пандемии коронавируса. Официальные лица заявили, что в заговор с похищением губернатора планировали шесть человек - пять из Мичигана и один из Делавэра, которые намеревались провести некий показательный суд на ней "по делу о государственной измене". Всего по делу задержаны 13 человек. В аппарате члена демпартии Уитмер, которая часто подвергается критики со стороны Трампа, от комментариев отказались

Как сообщает ВВС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Бюро получило информацию о заговоре от своего агента под прикрытием. Они принимал участие на встрече в Дублине, штат Огайо, в июне, во время которой группа активистов из Мичигана с кодовым названием "Ополченцы росомахи" обсуждала вопросы свержения правительств штатов, которые, по их мнению, нарушали конституцию США. "Некоторые участники встречи говорили об убийстве "тиранов" или "похищении" действующего губернатора", - говорится в обвинительном документе. Шестерых активистов задержали во время встречи в доме одного из них. В ходе допросов выяснилось, что группа хотела собрать около двухсот человек, чтобы штурмовать здание правительства штата и взять заложников, включая губернатора. Они надеялись реализовать свой план до ноябрьских президентских выборов. Если бы он не сработал, они планировали напасть на губернатора в ее доме, сообщили официальные лица.

Обвиняемые также осуществляли наблюдение за резиденцией Уитмер, чтобы изучить ее распорядок дня, а также планировали нападения на полицейских с помощью коктейля Молотова, купили электрошокер, собрали средства для покупки взрывчатых веществ и тактического снаряжения. Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель заявила, что помимо обвинений в похищении, нескольким членам группы будет предъявлено обвинение в принадлежности к банде и оказании материальной поддержки террористам. Нессель уточнила, что ополченцы надеялись начать гражданскую войну. В ФБР добавили, что они проходили обучение обращению с оружием в нескольких штатах, а иногда пытались безуспешно соорудить бомбы, которые не срабатывали. Процесс этого "обучения" был снят на видео.