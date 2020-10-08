Глава Киргизии готов обсудить отставку после возвращения ситуации в правовое поле

Глава Киргизии готов обсудить свою досрочную отставку после возвращения ситуации в республике в правовое поле. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Она сообщила, что этот вопрос обсуждался между действующим президентом и новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым в ходе телефонного разговора.

Президент Киргизии, по ее словам, пригласил спикера на встречу, поскольку надеется, что действующий созыв парламента ускорит процесс возвращения страны в правовое поле. Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь, готов подписать указы о новых кадровых назначениях в правительстве.

- Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным выполнения своей миссии в рамках конституционных полномочий, - цитирует пресс-секретаря ИА 24.kg. - После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого.

Вместе с тем, накануне группа парламентариев Киргизии пыталась инициировать вопрос об импичменте президенту, но не сумела собрать необходимое количество подписей согласных.