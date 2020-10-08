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08.10.2020 09:59
Рубрика: Экономика

Huawei может продать бренд Honor

Текст: Иван Черноусов
Фото: Владимир Болотин Фото: Владимир Болотин
Фото: Владимир Болотин

Китайская компания Huawei может продать дочерний бренд Honor из-за нехватки чипов, которые будут использоваться в следующих моделях. Об этом пишет издание Gizmochina со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Фото: Пресс-служба Honor
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По его словам, продажа дочернего бренда является одним из наиболее вероятных сценариев противодействия Huawei в отношении запретов со стороны США. Аналитик также отметил, что если Honor будет не зависим от Huawei, то и американские ограничения будут не так ощутимы для главной компании. Минг Чи Куо думает, что это сможет помочь развитию бизнеса и улучшит положение поставщиков комплектующих для Honor.

Аналитик также отмечает, что после последних санкций доля других китайских производителей - Xiaomi, Oppo, Vivo - значительно выросла. Но если Honor купит другая компания, то это особо не повлияет на расклад на рынке.

Экономика Бизнес Крупные компании Санкции США против Huawei

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