Япония с ноября смягчит ограничения на выезд в 12 государств

Японские власти прорабатывают возможность смягчения ограничений на выезд в двенадцать государств. Об этом сообщает газета "Йомиури симбун".

Так, местное министерство иностранных дел с первого ноября планирует понизить с третьего до второго (из четырех возможных - прим. "РГ") уровень угрозы в отношении двенадцати стран. Среди них, к примеру, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам, Южная Корея и Малайзия.

Журналисты подчеркивают, что к подробному шагу в Токио прибегнут впервые после введения ограничений на фоне распространения коронавируса нового типа. Японцы ожидают, что это поможет оживить деловую активность с соседними странами.

Помимо этого, прибывающих из-за рубежа в Японию пассажиров могут освободить от обязательного нахождения на двухнедельном карантине. Послабление коснется возвращающихся в страну японских граждан, которые находились за границей по работе, а также иностранцев, имеющих право на длительное пребывание на территории островного государства.

Напомним, что в настоящее время в Японии действуют ограничения на въезд в страну пассажиров с территории 159 государств.