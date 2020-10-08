Японская авиакомпания ANA снизит зарплату на треть

Крупнейший авиаперевозчик Японии - компания All Nippon Airways - в этом году не будет платить премии своим сотрудникам.

Годовые доходы работников ANA снизятся примерно на 30 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету "Никкэй". Ранее перевозчик сообщил о планах уволить часть персонала. При этом сотрудникам пообещали повышенное выходное пособие.

Гражданская авиация в Японии серьезно пострадала из- за коронавируса. Например, объемы международных перевозок с апреля сократились на 99 процентов, поскольку авиасообщение с другими странами было практически полностью приостановлено. В Страну восходящего солнца не могли попасть граждане почти 160 стран.