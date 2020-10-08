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08.10.2020 16:35

iHerb инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России

Американский ритейлер будет развивать логистику внутри страны, организует экспорт продукции отечественных производителей и будет привлекать российских IT-специалистов.

Лидер мировой электронной торговли в сфере товаров для здоровья и красоты iHerb потратит $100 миллионов на то, чтобы поддержать и расширить экспорт товаров российского производства, сотрудничать с российскими логистическими компаниями, расширить деятельность собственного центра технологических разработок и построить в России роботизированные распределительные центры. Так компания хочет повысить качество сервиса и сократить сроки доставки востребованных товаров.

Генеральный директор iHerb в России Илья Микин. Фото: Пресс-служба iHerb

Укрепление отношений с сообществом российских потребителей и инвестиции в российскую экономику ритейлер считает одним из приоритетов в своем развитии. По словам генерального директора iHerb в России Ильи Микина, общий объем продаж iHerb в России растет, а клиенты проявляют лояльность к площадке несмотря на блокировку приложения.

"Я верю, что сейчас самое правильное время для инвестиций в нашу страну, потому что пандемия показала важность и перспективу онлайн-торговли, а также необходимость здорового образа жизни и питания", - подчеркнул Илья Микин. - "Мы хотим сделать здоровый образ жизни и питания более доступным для широкого круга покупателей в России. Также инвестиции позволят более широкому кругу российских производителей выйти на мировой рынок, благодаря преимуществам трансграничной онлайн-торговли".

Ранее iHerb уже проявлял инициативу в отношениях с российскими производителями и дистрибьюторами. В этом году на маркетплейсе впервые появился отечественный бренд - производитель зубных паст R.O.C.S. Ритейлер продолжит интеграцию российских товаров и собирается продвигать их на зарубежных рынках. В его планах также развивать возможности доставки и партнерство с логистическими компаниями, в том числе с 5Post, дочерней компанией Х5 Retail Group. Соглашение с ней компания подписала в августе.

"Мы следуем нашей миссии - предлагать клиентам по всему миру лучший выбор доступных натуральных продуктов по наилучшей возможной цене и с максимально удобной доставкой", - заявил президент iHerb Эмун Забихи. - "Я уверен, что инвестиции в Россию приблизят нас к осуществлению нашей миссии, по крайней мере, для российских покупателей, которых мы искренне ценим".

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой iHerb

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