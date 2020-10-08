Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Соответствующее соглашение уже подписано федерациями обеих стран.

Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Это соглашение - важный шаг не только для общего проекта федераций, но и для стран в целом, - подчеркнул президент RFEF Луис Рубиалес. - Спорт является прекрасным инструментом, который дает силу и волю, чтобы справляться с трудностями. Мы готовы работать плечом к плечу с португальской федерацией футбола.

Это не первая совместная заявка на проведение ЧМ-2030. Ранее принять турнир сообща изъявили желание Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Кроме того, есть вероятность, что вчетвером заявку будут выдвигать Румыния, Болгария, Сербия и Греция.

Ближайший ЧМ-2022 пройдет в Катаре, следующий, ЧМ-2026, примут Мексика, США и Канада.