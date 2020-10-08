Кабмин запустил механизм поощрения долгосрочных инвестиций

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил нормативную базу для запуска специального института соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

"Желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашения с Минэкономразвития в заявительном порядке, - напомнил он в ходе заседания правительства. - Там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций".

Первое подписанное постановление устанавливает правила заключения соглашений между государством и инвесторами. В нем прописан перечень документов, необходимых для подготовки договора, его типовая форма, особенности изменения и расторжения. На первом этапе соглашения будут оформляться в бумажном виде. Потом работа перейдет в единую информационную систему "Капиталовложения".

Второе постановление, рассказал Мишустин, определяет порядок выплаты различных компенсаций, позволяющих снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку.

"Это важная составляющая государственных гарантий, которые дадут эти соглашения, и еще один аргумент, чтобы начать инвестировать "вдолгую", - подчеркнул он.

Государство возьмет на себя покрытие расходов на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроектов. Федеральный бюджет также покроет затраты на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. Возмещение затрат займет от 5 до 11 лет в зависимости от типа инфраструктурного объекта и условий конкретного соглашения.

- Новый механизм поощрения долгосрочных инвестиций позволит существенно продвинуться в нашей работе по улучшению делового климата, упростит запуск нового инвестиционного цикла, о котором говорил президент, - уверен Михаил Мишустин.