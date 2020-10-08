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08.10.2020 08:38
Рубрика: В мире

Как прошли дебаты вице-президентов США

Текст: Александр Гасюк
На расстоянии четырех метров друг от друга и разделенные плексигласовыми перегородками в целях снижения риска заражения COVID-19 - так необычно в Америке накануне прошли единственные дебаты кандидатов в вице-президенты США. Республиканскую партию представлял 61-летний Майк Пенс - действующий "номер два" в администрации президента США Дональда Трампа. От Демократической партии выступила 55-летняя сенатор от Калифорнии Камала Харрис - первая в истории страны афроамериканка, претендующая на второй пост в государстве.

Без оскорблений, но с мухой на голове

Фото: AFP/GABRIELLA AUDI
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В отличие от состоявшихся на прошлой неделе теледебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, которые не стеснялись резких выражений и сыпали в адрес друг друга оскорблениями, словесная дуэль Пенса и Харрис прошла гораздо более цивилизованно. Несколько раз Пенс все-таки попытался прервать оппонента, однако получил твердый отлуп. "Господин вице-президент, я сейчас говорю. Не возражаете, если я закончу?" - отрезала Харрис.

Многие при этом обратили внимание на то, что на голове Майка Пенса появилась большая муха. Поползав некоторое время по белоснежной шевелюре вице-президента, насекомое в итоге улетело. Однако пользователи соцсетей немедленно опередили муху в качестве третьего участника дебатов и даже завели от ее имени аккаунт в Twitter.

Встреча политических соперников состоялась в Солт-Лейк-Сити (столица штата Юта) и транслировались в прайм-тайм на всю страну. Аудитория из нескольких человек, присутствовавшая на дебатах в университете Юты, под страхом аннулирования приглашения была обязана носить маски. Основной темой дискуссии Пенса-Харрис стали вопросы внутренней и внешней политики США. Напомним, согласно мнению экспертов, в ходе предыдущей "теледуэли" Трампа и Байдена именно последний политик одержал победу и закрепил свое лидерство в подходящей к концу 3 ноября избирательной кампании.

Споры о COVID-19

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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В этот раз задача Майка Пенса заключалась в том, чтобы исправить эту ситуацию, не ошибаться и успешно отразить все атаки Харрис. А их было предостаточно, и первая же началась с жестких обвинений действующей власти США в допущенной в стране катастрофе с пандемией COVID-19. Ее представитель демпартии назвала "самым большим провалом любой президентской администрации в истории страны", а также обвинила Белый дом в сокрытии информации об истинной опасности коронавируса для граждан.

Пенс активно защищался, доказывая телезрителям, что администрация Трампа спасла миллионы жизней американцев в результате грамотно предпринятых действий. И критиковал неадекватную реакцию Байдена на решение Трампа закрыть границы с Китаем. Правда, о том, что США на сегодняшний день являются первой в мире страной по количеству заболевших (почти 7,5 миллиона) и погибших (более 210 тысяч) от COVID-19 граждан, республиканец тактично не умолчал.

Споры о Китае, налогах и здравоохранении

Оба кандидата в вице-президенты не ответили на вопрос о том, что делать в случае, если 74-летний Трамп, или 77-летний Байден окажутся не в состоянии исполнять свои обязанности в Белом доме. Зато уделили много времени критике программ друг друга в области налогообложения, здравоохранения и реформе верховного суда США.

В области внешней политики наиболее упоминаемой страной ожидаемо стал Китай. "Вы проиграли торговую войну с Китаем", - упрекнула Харрис действующего вице-президента Пенса. "Джо Байден никогда ее и не вел. Он десятилетиями выступал за Китайскую коммунистическую партию", - отреагировал республиканец.

Кто победил на дебатах?

Фото: REUTERS
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Согласно изданию The Hill, состоявшаяся полуторачасовая словесная схватка Пенса и Харрис стала "стандартным политическим разговором". И никто из кандидатов в вице-президенты не смог добиться значительного преимущества в ходе дискуссии или нанести сокрушительное поражение оппоненту.

В настоящее время, такое положение вещей полностью устраивает Демократическую партию США. Ведь согласно последнему социологическому опросу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, после первых президентских дебатов кандидат от демпартии Джозеф Байден уходит в отрыв и на данный момент лидирует в национальных рейтингах с 53 процентами против 39 у Трампа.

В мире США Выборы президента США-2020 РГ-Видео

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