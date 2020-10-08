Китай продолжает придерживаться политики мультилатерализма

"Перед миром стоит множество серьезных проблем, и глобальные вызовы растут день ото дня. Их можно решить только через диалог и сотрудничество. Международные вопросы обсуждаются и решаются сообща, и объединение усилий уже стало главным принципом международного взаимодействия", - подчеркнул глава КНР.

В этом году пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по мировой экономике и всему человечеству. Будучи ответственным государством, Китай прилагает максимум усилий для расширения многостороннего сотрудничества и помогает миру выйти из трудного положения. К настоящему моменту Китай направил в 32 страны мира 34 медицинских бригады, предоставил более 150 странам и международным организациям 283 партии противоэпидемических грузов, а также экспортирует в 200 стран и регионов мира материалы, предназначенные для противостояния пандемии COVID-19.

В мире сложилась очень серьезная эпидемическая ситуация. Еще не закончилась первая волна COVID-19, а в некоторых странах растут риски второй волны заболеваемости. Для продвижения международного противоэпидемического сотрудничества Китай предпринял ряд важных мер: страна в ближайшие два года выделит 2 млрд долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствам. Также КНР создаст 30 китайско-африканских механизмов сотрудничества по линии профильных больниц и т. д.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что Китай "дает миру определенность, веру и надежду" и назвал страну важной опорой мультилатерализма. Вместе с другими странами КНР создала "зеленые каналы" для возобновления производства и обеспечения стабильности глобальной цепочки снабжения. КНР также постоянно укрепляет сотрудничество со странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь".

Согласно официальной статистике, за восемь месяцев 2020 года объем экспорта и импорта между Китаем и странами инициативы "Один пояс и один путь" составил 5,86 трлн юаней, что на 0,5% больше в годовом выражении. Прямые нефинансовые инвестиции Китая в страны инициативы "Один пояс и один путь" достигли 11,8 млрд долларов и выросли на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Несмотря на изменения международной ситуации, Китай продолжает вносить свой вклад в обеспечение мира и содействие глобальному развитию. Китай всегда поддерживает и защищает мультилатерализм.