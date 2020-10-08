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08.10.2020 19:52
Рубрика: Власть

Китай придерживается принципа мирного развития

В районе Южно-Китайского моря ситуация спокойная
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282)
Министерство торговли США 26 августа объявило о внесении в санкционные списки 24 китайских компаний из-за их участия в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В тот же день Госдепартамент США принял дополнительные антикитайские меры - решение о ведении визовых ограничений в отношении ряда граждан КНР, также связанных со строительством упомянутых объектов в ЮКМ. Эти действия можно расценивать как очередное грубое вмешательство во внутренние дела Китая, нарушение международного права и норм международных отношений.

Фото: iStock
Новая экономика предоставит больше возможностей для развития Китая

Ведение инфраструктурного строительства на территории собственной страны - это законное право, которое предоставлено суверенным государствам национальным и международным правом. Сфабрикованные американскими политиканами мысли и высказывания о том, что якобы "Китай обостряет напряженность в регионе", - это контрпродуктивная агрессия. Страны региона прекрасно понимают, что именно США стремятся к гегемонии на всех морях и океанах и именно в этих целях раздувают проблему по вопросам Южно-Китайского моря, постоянно нагнетают обстановку. И все это под предлогом обеспечения "свободы навигации" и "деэскалации напряженности".

Хотя в последнее время благодаря совместным усилиям стран региона ситуация в ЮКМ в целом характеризуется как стабильная и демонстрирует тенденции к улучшению. Достигнуты успехи в ходе консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море. Идет второй раунд рассмотрения окончательного текста документа. Все это свидетельствует о твердой решимости всех заинтересованных сторон совместно построить море мира, дружбы и сотрудничества.

Китай всегда придерживался принципа мирного развития. Решимость страны защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остается неизменной. Ни одна страна не должна ожидать от Китая, что он проглотит нападки и угрозы, которые даже теоретически могут нанести ущерб национальным интересам.

Вид на Южно-Китайское море с высоты птичьего полета.

Если американские политики продолжат инспирировать проблемы, обострять ситуацию в регионе и проявят дальнейшие намерения подорвать обстановку в Южно-Китайском море, Китай со всей решимостью примет все необходимые контрмеры в ответ на подобные действия, отстаивая собственные интересы, защищая государственный суверенитет, развитие и безопасность страны и обеспечивая мир и безопасность в регионе.

Фото: Медиакорпорация Китая
Справка

Южно-Китайское море - одно из окраинных морей западной части Тихого океана. Его площадь - 3537 тысяч квадратных километров, максимальная глубина - 5560 метров. Температура воды на поверхности в феврале - от плюс 20°С на севере до плюс 27°С на юге, в августе достигает плюс 28-29°С на всей площади.

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