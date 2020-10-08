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08.10.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Парк помогает партнерам

Многогранный Фэндун развивается благодаря инициативе "Один пояс, один путь"
Текст: Хао Чжихуэй
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282)
В апреле 2018 года в новом районе Сисянь города Фэндун провинции Шэньси открылся китайский сегмент Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь".
Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" в городе Фэндун. Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" в городе Фэндун.
Главный корпус китайского парка "Шелковый путь" в городе Фэндун.

Используя возможности инициативы "Один пояс и один путь", городок Фэндун активно интегрируется в совместное развитие стран - участниц инициативы. Тем самым способствует превращению Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь" в "высокоскоростной канал" сопряжения экономического сотрудничества и расширения международного взаимодействия между участниками инициативы "Один пояс и один путь" и комплекса "Универсал".

Фото: iStock
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Украинец с китайским именем Ли Цзэюй - сотрудник кластера комплексного обслужи- вания китайского сегмента Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь". Он оперативно предоставляет онлайн-консультации иностранным бизнесам по вопросам коммерческой деятельности в парке.

- Я предоставляю международным компаниям услуги бизнес-консалтинга в Китае, чтобы помочь им лучше понять региональную политику в сфере иностранных инвестиций, - рассказывает Ли Цзэюй, свободно владеющий китайским. Он живет в Китае больше восьми лет, он приехал в провинцию Шэньси еще школьником. По признанию его китайских друзей, у Ли Цзэюя самый высокий уровень владения китайским языком. Во второй половине 2019 года у него появилась возможность поработать в Китайско-Российском инновационном парке "Шелковый путь". Каждый день рано утром он приезжает в бизнес-парк на служебном автобусе, его работа заключается в предоставлении консультаций китайским и зарубежным клиентам, он свободно переключается с одного языка на другой. В часы досуга парень занимается фитнесом в круглосуточном спортзале прямо в парке.

- Открытая атмосфера парка предоставляет равные возможности для всех резидентов, а комплекс благоприятных условий позволил мне быстрее адаптироваться к новой обстановке и добиться максимального эффекта в моей работе, - рассказывает Ли Цзэюй. По его словам, каждый день он видит новые изменения в парке, его профессиональный опыт постоянно растет.

Русский ресторан KETCH UP на территории бизнес-парка. Фото: Медиакорпорация Китая

- Здесь я могу общаться с бизнесменами со всего мира. Используя свои преимущества владения русским и китайским языками, я создаю мостик для знакомства иностранных бизнесменов с Шэньси и Фэндуном, в этом смысл моей работы, - говорит Ли Цзэюй.

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Благодаря оптимизации бизнес-инфраструктуры и повышению эффективности и качества услуг, китайский парк стал более привлекательным для многих китайских и российских предприятий. В октябре 2019 года в китайском сегменте Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь" было зарегистрировано первое региональное представительство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Офис в парке "Шелковый путь".

- После его открытия парк посетили представители нескольких российских предприятий, входящих в Торгово-промышленную палату России, они одобрили инфраструктуру и службу "одного окна" на территории парка, - рассказывает глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты России Жань Цзэхуа. По его словам, парк активно помогает в решении всех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе коммерческой деятельности. Благодаря упрощенной регистрации иностранных предприятий и предоставлению целого комплекса коммерческих услуг, резиденты парка здесь чувствуют себя свободно.

Панорама парка "Шелковый путь".

С момента своего открытия в 2018 году инновационный парк "Шелковый путь" объединил два кластера - китайский и российский. Будучи важной платформой китайско-российского сотрудничества, парк, сооруженный на основе формулы "один парк - два кластера" и стратегии "привлечение иностранного капитала, выход на зарубежный рынок", активно содействует инвестиционному взаимодействию Китая и России для совместного использования бизнес-ресурсов сторон и ведения взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: EPA
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- Самое привлекательное для российских компаний - огромный ассортимент услуг и деловая активность платформы, - рассказывает Жань Цзэхуа. - Для предприятий с иностранным капиталом самое важное - это интеграция запросов сторон для общения, взаимодействия и взаимной выгоды. Опираясь на формулу "один парк - два кластера", мы помогаем средним и малым предприятиям из России найти подходящих партнеров в Китае с тем, чтобы продвигать их товары у нас на рынке, а также предоставить возможности для расширения рынка сбыта.

Он отметил, что у предприятий-резидентов есть возможность привлечь бизнес-ресурсы парка для ведения успешной коммерческой деятельности в Китае. Так иностранные предприятия могут наиболее оптимально осваивать китайский рынок.

За три года после своего открытия Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" в городе Фэндун получил много пользы от двустороннего сотрудничества с Россией, значительно расширив круг друзей. Сегодня в китайском сегменте парка сконцентрированы преимущественные бизнес-возможности двух стран, здесь работают более 40 предприятий из числа стран инициативы "Один пояс и один путь", среди которых Российский инновационный центр "Лидер" и корпорация KETCHUP. Все это способствует динамичному развитию и самого города Фэндун.

Территория парка. Фото: Медиакорпорация Китая

- В будущем наш парк наиболее полно раскроет роль "кластера комплексного обслуживания" китайских и российских предприятий, содействуя интеграции двух стран в глобальную производственную цепочку, производственную цепочку услуг и цепочку создания ценностей, - прогнозирует руководитель кураторской группы по делам китайско-российских совместных проектов Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь" Цзянь Нань.- Это, в свою очередь, благоприятно скажется на расширении открытости наших стран внешнему миру.

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