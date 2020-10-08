Вид озера Дунтин

Оказался с осенней луной сходным,

Мутная поверхность воды

Схожа с бронзовым зеркальцем.

В ночной тишине

Наслаждаюсь пейзажем,

Гора Цинло схожа с синим

В середине серебряной тарелки рогом.

望洞庭

刘禹锡

湖光秋月两相和，

潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠，

白银盘里一青螺。

Азы китайской каллиграфии

Строфы в подражание поэзии династии Тан (618-907)

Нетленен аромат цветущих слив и орхидей сто тысяч лет,

А зелень кипарисов и сосен не вянет сквозь века.

千秋梅兰香永在；

万古松柏绿不凋。

撰联，书法 李佐

Художник слова

Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

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