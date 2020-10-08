Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и министр коммерции КНР Чжун Шань провели в формате видеоконференции 23-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития России, министры обсудили обширную экономическую повестку в преддверии планируемых осенью переговоров на высоком уровне. Заседание было посвящено вопросам активизации двустороннего сотрудничества в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и диверсификации форм торгово-экономических связей между Россией и Китаем. На встрече обсуждались перспективы расширения торговли сельскохозяйственной продукцией, а также укрепление взаимодействия в многосторонних форматах и развитие выставочно-ярмарочной деятельности.

На заседании было отмечено, что, несмотря на сложную экономическую и эпидемическую ситуацию в мире и некоторое проседание двустороннего товарооборота в первом полугодии 2020 года, налицо положительные изменения в товарной структуре российского экспорта в КНР. В частности, увеличились показатели поставок российской сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, химической продукции, черных металлов.

В первом полугодии 2020 года товарооборот России с Китаем составил 48 миллиардов долларов, сократившись почти на 4 процента по сравнению с 2019 годом (50 миллиардов долларов за аналогичный период). На фоне глобального снижения деловой активности из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экспорт России в Китай в первом полугодии 2020 года составил 23,6 миллиарда долларов, что на 8,7 процента меньше. Импорт из России в Китай за этот же период составил 23,4 миллиарда долларов, увеличившись на 1,15 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Возобновление внешнего и рост внутреннего спроса оказали ощутимое влияние на экономику Китая и, согласно отчету финансового аналитического центра Банка коммуникаций Китая, по оптимистическому сценарию прирост экономики в годовом исчислении составит 2,5 процента.

Во II квартале 2020 года ВВП Китая увеличился на 3,2 процента

Как сообщила Медиакорпорация Китая, в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала пресс-релиз, согласно которому во втором квартале этого года Китай стал единственной страной "Большой двадцатки", в которой зафиксирован экономический рост. В документе указывается, что за этот период ВВП Китая увеличился на 11,5 процента по сравнению с первым кварталом. В других странах "Группы двадцати" этот показатель в среднем упал на 11,8 процента по сравнению с предыдущим периодом. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, во втором квартале 2020 года ВВП Китая увеличился на 3,2 процента в годовом выражении. В августе объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 0,5 процента в годовом исчислении, а добавленная стоимость в промышленности Китая показала годовой рост на 5,6 процента.

По информации сайта "Внешняя торговля России" на основе данных Федеральной таможенной службы России, доля Китая во внешнеторговом обороте России в первом полугодии 2020 года составила 18,2 процента против 15,7 процента в таком же периоде 2019 года. По доле в российском товарообороте в первом полугодии 2020 года Китай занял первое место (как и в первом полугодии 2019 года). Доля Китая в экспорте России в первом полугодии 2020 года составила 14,9 процента против 12,6 процента в том же периоде 2019 года. По доле в российском экспорте в первом полугодии 2020 года Китай занял 1-е место (таким же было его место в первом полугодии 2019 года). На первом месте Китай и по доле в российском импорте в первом полугодии 2020 года - 23,2 процента против 21,5 процента за тот же период 2019 года.

Несколько изменилась номенклатура взаимных поставок: увеличился импорт китайской фармацевтической продукции, моющих средств, смазочных материалов, мебели и предметов коллекционирования, антиквариата. Выросли закупки мяса и пищевых мясных субпродуктов, керамических изделий, готовых текстильных изделий, произведенных в России. Помимо роста российских поставок черных металлов, парфюмерных и косметических средств, бумаги и картона, изделий из бумажной массы увеличился экспорт фармацевтической продукции, печатных книг, газет и других изделий полиграфической промышленности.

Наибольшее сокращение экспорта России в Китай в первом полугодии 2020 года зафиксировано по сырьевым товарам: нефть, топливо, битуминозные вещества, древесина и древесный уголь. Уменьшился импорт китайских изделий из черного металла, предметов одежды, средств наземного транспорта.

Важным направлением сотрудничества Максим Решетников назвал развитие электронной торговли: в прошлом году двусторонний оборот в этой сфере достиг 4,8 миллиарда долларов. Он предложил обсудить вопросы гармонизации условий взаимного доступа товаров с точки зрения тарифного и нетарифного регулирования. Было решено, что эксперты двух стран проработают эту тему на площадке постоянной рабочей группы в области электронной торговли.

"Главное - выполнить поручение лидеров наших стран, доработать, согласовать и подписать "дорожную карту", чтобы к 2024 году выйти на поставленную цель - 200 миллиардов долларов товарооборота", - подчеркнул глава Минэкономразвития России. В ходе встречи главы министерств договорились завершить работу по согласованию "дорожной карты" до 24-го заседания Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, намеченного на осень.

Министры выразили намерение содействовать восстановлению экономического развития двух стран и обменялись информацией о лучших практиках преодоления кризиса, вызванного пандемией. В ходе заседания были достигнуты договоренности о разработке ряда двусторонних документов по развитию сотрудничества в Арктике, в области интеллектуальной собственности, а также между регионами двух стран.

В ходе встречи участники подтвердили свой настрой на продолжение работы по обеспечению взаимного доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, реализации ряда инициатив по увеличению объемов экспорта сои из России в Китай. Они также договорились совместными усилиями продвигать вопросы повестки ВТО, представляющие общий интерес, активно взаимодействовать в рамках международных организаций, развивать сотрудничество с третьими странами.

Комментарии

Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

Максим Решетников, Министр экономического развития РФ:

Главное - выполнить поручение лидеров наших стран, доработать, согласовать и подписать"дорожную карту", чтобы к 2024 году выйти на поставленную цель - 200 миллиардов долларов товарооборота.

Чжун Шань, Министр коммерции КНР.

Чжун Шань, Министр коммерции КНР:

Наша главная задача - реализовать на практике договоренности, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Нужно обеспечить стабильность китайско-российского торгово-экономического сотрудничества, содействовать его более интенсивному развитию.