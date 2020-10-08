Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 8 октября 2020 года № 157-рг "О снятии отдельных ограничений"

1. Возобновить:

1.1. Деятельность кинотеатров (кинозалов) с соблюдением требований санитарного законодательства, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.05.2020 МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах" и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров (кинозалов) разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.), не связанных общими задачами и производственными процессами;

организовать при входе в служебные помещения кинотеатра (кинозала), а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала кинотеатра места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов), в том числе с помощью установленных дозаторов;

обеспечить использование сотрудниками кинотеатров (кинозалов) одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа);

обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья) путем нанесения сигнальной разметки;

осуществлять допуск посетителей в помещения кинотеатров (кинозалов) при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

обеспечить предоставление посетителям кинотеатров (кинозалов) одноразовых 3D-очков. Использование кинозрителями многоразовых 3D-очков для просмотра кинофильмов возможно в случае бесплатного предоставления в собственность или продажи таких очков в индивидуальной защитной упаковке. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений;

обеспечить проведение влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе кинотеатра, зона кинобаров, туалетные комнаты и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия ежедневно не реже 2 раз в день, заблаговременно до приема посетителей;

обеспечить проведение дезинфекции всех контактных поверхностей фойе кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов: дверных ручек, выключателей, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д. каждые 2 часа (для помещения кинозала - после каждого киносеанса);

обеспечить проветривание помещений кинотеатра не реже чем раз в 2 часа;

установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств;

осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров (кинозалов) с учетом организации рассадки зрителей не менее 1 метра (соблюдение норм социальной дистанции) (указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, пришедших на киносеанс совместно).

1.2. Деятельность театров, концертных и цирковых организаций с соблюдением требований санитарного законодательства, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.07.2020 МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций" и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

ежедневно перед допуском на репетиционную площадку, спектакль, концерт, представление осуществлять контроль температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37 °C) и/или с признаками инфекционного заболевания;

организовать на территории объекта (на входах в здание, в санузлах, точках общественного питания, репетиционных залах, гримерных комнатах, костюмерных и т.д.) места обработки рук кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов), в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток;

обеспечить у касс продажи билетов соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра нанесением сигнальной разметки;

в кассах использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д. (при наличии возможностей у покупателя), реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.;

предоставление в театрах зрителям театральных биноклей проводить только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции биноклей после каждого посетителя. При выдаче бинокля выдавать индивидуальную дезинфицирующую салфетку;

осуществлять допуск зрителей на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). Рассадку зрителей производить с учетом требований о соблюдении социального дистанцирования, за исключением случаев, если зрители пришли совместно;

обеспечить использование сотрудниками при обслуживании зрителей защитных масок и перчаток;

ограничить контакты между персоналом разных функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами;

прием пищи осуществлять в столовой для персонала или специально выделенной комнате с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Запрещается прием пищи на рабочих местах;

в репетиционных помещениях, костюмерных, гримерных, где невозможно провести проветривание помещений, применять оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию в присутствии людей. При наличии технических возможностей проводить регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа);

обеспечить проведение влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе, туалетные комнаты и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия ежедневно не реже 2 раз в день, заблаговременно до приема посетителей;

осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел, балетных станков и т.д.;

во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещена реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

1.3. Работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров с соблюдением требований санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

ограничить общее количество детей путем формирования детских групп с количеством детей не более 10-15 в зависимости от площади помещения, но не более 1 человека на 4 квадратных метра;

организацию и проведение массовых мероприятий исключить;

ограничить доступ в детскую игровую комнату, детский развлекательный центр лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением родителей или лиц, их заменяющих, и лиц, осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию оборудования детской игровой комнаты, детского развлекательного центра;

обеспечить на входе возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов;

обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции во время пребывания детей;

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа (при наличии технической возможности);

обеспечить использование оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного к использованию в присутствии людей, в помещениях, где невозможно провести проветривание;

обеспечить соблюдение сотрудниками масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа), перчаток);

обеспечить проведение обработки оборудования и инвентаря ежедневно 2 раза в сутки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обработку осуществлять в отсутствие посетителей, заблаговременно до их приема.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







