Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а точнее неизвестное лицо, выдававшее себя за оппозиционно настроенную белоруску, стало причиной курьезного скандала в Дании. Как сообщает ТАСС, псевдо-Тихановская приняла участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании.

Мероприятие продлилось 40 минут, прежде чем его организаторы поняли, "что что-то не так".

"На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека", - указывается в распространенном после инцидента пресс-релизе парламента.

Особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании сказано не было. Судя по всему, об этом мы узнаем уже очень скоро - как только ненастоящая Тихановская выложит видео беседы с датчанами на всеобщее обозрение.

В Дании обещают провести расследование случившегося.