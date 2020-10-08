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08.10.2020 22:04
Рубрика: В мире

Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании

Текст: Александр Гусаров

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а точнее неизвестное лицо, выдававшее себя за оппозиционно настроенную белоруску, стало причиной курьезного скандала в Дании. Как сообщает ТАСС, псевдо-Тихановская приняла участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании.

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Мероприятие продлилось 40 минут, прежде чем его организаторы поняли, "что что-то не так".

"На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека", - указывается в распространенном после инцидента пресс-релизе парламента.

Особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании сказано не было. Судя по всему, об этом мы узнаем уже очень скоро - как только ненастоящая Тихановская выложит видео беседы с датчанами на всеобщее обозрение.

В Дании обещают провести расследование случившегося.

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